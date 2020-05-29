"Каструвати!" Ляшко різко висловився про поліцейських із Кагарлика
Екснардеп Олег Ляшко заявив, що поліцейських із Кагарлика, підозрюваних у зґвалтуванні молодої жінки, потрібно каструвати.
Про це він заявив в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером". За словами Ляшка, потрібно ухвалити відповідний закон і притягнути винних до відповідальності саме в такий спосіб.
"Щодо Кагарлика ось питають: що потрібно робити? Каструвати! Що ж ще. Ось поліцейський бере і ґвалтує цю жінку. Навіщо він її ґвалтує, паразит? Каструвати! Закон треба ухвалити і притягнути до відповідальності", – висловився Ляшко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Поліцейських Кагарлицького відділу поліції в Київській області підозрюють у згвалтуванні молодої жінки. Керівництво відділу поліції відсторонено, а сам відділ розформований.
Затриманими виявилися 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима і 35-річний начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів.
З'ясувалося, що підозрювані у зґвалтуванні поліцейські Кагарлицького відділу поліції за час служби не зробили нічого корисного, а один із них уже мав дисциплінарне покарання.
Також поліцейські з Кагарлика, які підозрюються у зґвалтуванні, можливо, уникли переатестації під час реформи поліції.
Слідчі ДБР повідомили про підозру у справі про зґвалтування і побиття оперуповноваженому і начальнику одного з секторів Кагарлицького ОП Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області.
У Києві заарештували поліцейських із Кагарлика Сергія Сулиму і Миколу Кузіва, підозрюваних у зґвалтуванні.