"Каструвати!" Ляшко різко висловився про поліцейських із Кагарлика

Антон Малиновський Політика 23:01, 29.05.2020 Оновлено: 23:12, 29.05.2020

Екснардеп Олег Ляшко заявив, що поліцейських із Кагарлика, підозрюваних у зґвалтуванні молодої жінки, потрібно каструвати.

Про це він заявив в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером". За словами Ляшка, потрібно ухвалити відповідний закон і притягнути винних до відповідальності саме в такий спосіб.

"Щодо Кагарлика ось питають: що потрібно робити? Каструвати! Що ж ще. Ось поліцейський бере і ґвалтує цю жінку. Навіщо він її ґвалтує, паразит? Каструвати! Закон треба ухвалити і притягнути до відповідальності", – висловився Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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