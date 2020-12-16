Каспаров розповів, що чекає Україну і Росію після перемоги Байдена

Адміністрація нового американського президента Джо Байдена підтримає Україну в протистоянні з Росією, а політика щодо Кремля у США буде досить жорсткою.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів 13-й чемпіон світу із шахів і нинішній політик Гаррі Каспаров. За його словами, при Байдені санкції проти Москви набудуть більш окресленого та глибокого характеру.

"Ніяких розрядок і перезавантажень чекати не доведеться. Політика стосовно Росії буде досить жорсткою, а санкції щодо путінського оточення набудуть більш окресленого та глибокого характеру. В цьому плані Україна може бути об'єктивно задоволеною підсумками виборів у США", – підкреслив Каспаров.

Водночас, за його словами, позиція адміністрації Байдена, як і багатьох в Америці, орієнтована на те, що Україні варто вирішувати власні проблеми. Мовляв, допомога в боротьбі з Росією, звичайно, буде надана, але потрібно вирішити те, що не вирішено досі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку спікера української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексія Арестовича, адміністрація нового президента США Джо Байдена буде жорсткою стосовно санкцій проти Росії через її агресію в Україні.