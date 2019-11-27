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29 листопада • оновлено в 11:47
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Касетний скандал із Трубою дійшов до ЄС: стало відомо, до кого потрапили плівки

8.6т
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П'ятий президент України Петро Порошенко нібито передав скандальні записи з кабінету директора Державного бюро розслідувань президенту Європейської Ради Дональду Туску.

Про це під час інтерв'ю LB.ua з директором ДБР Романом Трубою заявила журналістка Соня Кошкіна.

"Наскільки я знаю, більше 30 годин прослушки Порошенко передав недавно Туску. Зробив крок на випередження, так би мовити. З метою самозахисту. З частиною матеріалів Туск уже ознайомився. Звідки у Порошенка можуть бути ці записи?" – запитала вона.

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Порошенко передав Туску плівки з кабінету Труби

Порошенко передав Туску плівки з кабінету Труби

"На мій погляд, особи, які здійснювали незаконний запис у кабінеті директора ДБР, і особи, які зараз володіють цими записамине одні й ті ж. Як Петро Порошенко отримав ці записи, я не знаю і не можу сказати. Якерівник правоохоронного органу. Я говорю тільки фактами. Якщо у мене будуть факти, в який спосіб Порошенко отримав ці записи, обов'язково озвучу", – відповів Труба.

Нагадаємо, раніше Туск уже відреагував на касетний скандал, заявивши, що будь-яка спроба залякати представників опозиції і політичні переслідування в Україні будуть приводом для занепокоєння в Євросоюзі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Роман Труба недавно заявив, що в його кабінеті були знайдені прослухувальні пристрої.

  • У мережу злили записи розмов у кабінеті Труби. У них фігурує глава Офісу президента Андрій Богдан.

  • Труба запанікував, запевнивши, що плівки – фейк.

  • Президент України Володимир Зеленський не зміг пояснити скандал із ДБР, запевнивши, що нічого не знає про записи.

  • В ефірі "Свободи слова" Труба уникнув відповіді, чи був його голос на плівках із записами розмов у ДБР.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Петро Порошенко Дональд Туск Роман Труба
Місце
Україна
Тег
Державне Бюро Розслідувань
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Корецький Іван
Корецький Іван
Вош портновська не довго вже на своєму теперішньому місці буде
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Надежда Вера
Надежда Вера
Эта Соня задает дурные вопросы и общается с преступником. Или она не боится запачкаться дерьмецом, нет дерьмом.
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