Касаційні скарги у справі про кримські турбіни Siemens відхилено

DW - із залу Арбітражного суду Московського округу, де 14 червня продовжилося юридичне протистояння у справі про "кримські" турбіни Siemens.Арбітражний суд Московського округу у четвер, 14 червня, розглянув касаційні скарги дочірніх структур Siemens (Siemens Aktiengesellschaft і ТОВ "Сіменс Технології газових Турбін") і держкорпорації "Ростех" (ВАТ "ВО "Технопромекспорт" і ТОВ "ВО"Технопромекспорт") - і відхилив обидві з них. Таким чином, Siemens не вдалося довести необхідність визнання недійсною угоди з придбання чотирьох її газотурбінних установок структурою "Ростех". "Технопромекспорт", своєю чергою, не зміг переконати суд у необхідності визнати недійсними частини пунктів контракту. Ще одна касація розглядатиметься в тому ж суді вже через тиждень, 21 червня.

Аргументи сторін про використання турбін

На початку засідання голова судового складу Олена Петрова надала слово кожній зі сторін, давши можливість тезово викласти свої аргументи на користь перегляду рішень, винесених Арбітражним судом Москви 21 грудня 2017 року і Дев'ятим арбітражним апеляційним судом 7 березня 2018 року. Обидві касації було подані щодо цих рішень.

"Технопромекспорт" наполягає на виключенні з контракту пунктів, що стосуються обмеження використання турбін і необхідності дотримання санкцій. Представник компанії зазначив, що "висновки суду не відповідають обставинам справи". За його словами, "дотримання санкційних режимів на території РФ" суперечить багатьом нормативним актам і визнається ними "недобросовісним".

Представник Siemens зробив акцент на тому, що при винесенні своїх рішень суди порушили норми матеріального права. Так, за його твердженням, судами було застосовано редакцію статті 178 Цивільного кодексу, яка не діяла на той момент, в результаті чого було неправильно витлумачено спробу Siemens довести, що контракт було укладено в силу омани "під впливом обставин".

Суди щодо турбін Siemens продовжаться

Резолютивна частина була оголошена через 10 хвилин після наради суддів за закритими дверима. "Рішення Арбітражного суду міста Москви від 21 грудня 2017 року і Дев'ятого арбітражного апеляційного суду від 7 березня 2018 залишити без змін, касаційні скарги - без задоволення", - зачитала рішення суддя Олена Петрова. На цьому судове засідання було оголошено закритим.

21 червня в тому ж Арбітражному суді Московського округу буде розглядатися інша касаційна скарга структури Siemens - на рішення Арбітражного суду Москви від 17 січня 2018 року і яке підтвердило його рішення Дев'ятого арбітражного суду від 9 квітня 2018 року. Йтиметься про відхилений судами позов, в якому "Сіменс Технології газових Турбін" вимагали визнати контракт недійсним і наполягали на витребуванні майна з незаконного володіння.