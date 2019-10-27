'Каса все ближче!' Зеленського попередили про 'розплату' за скандал на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський, нахамивши добровольцям на Донбасі, припустився помилки, яка буде йому дорого коштувати.

Таку думку висловив у Facebook колишній депутат Верховної Ради України Борислав Береза, коментуючи скандальний візит Зеленського в селище Золоте на лінію розведення військ.

"Володимир Зеленський, будучи коміком і народним улюбленцем, звик до підтримки і оплесків. І дозволяючи собі, як коміку, на сцені багато, отримував підтримку натовпу. Але ставши президентом України він не позбувся старої звички. І він жадає визнання, овацій і любові народу. Але ж тепер його оцінюють не як гумориста або актора, а як політика. І те, що можна пробачити гумористу, недозволено для політика", - пише екс-нардеп.

facebook.com/zelenskiy95

На його думку, "поїхавши в Золоте і показавши себе хамом, президент зробив помилку, яка буде дорого йому коштувати серед електорату".

"Звичайно можна знову почати їздити по регіонах, зображуючи совкового голову колгоспу і ганяти дрібних чиновників, можна провести кілька арештів і тимчасово переключити увагу суспільства, можна записати відосик або зрежисирувати чергове піар-шоу. І тимчасово це зможе трохи підлатати рейтинг. Але коли справа доходить до конкретики, до стратегічного планування і прийняття рішень, то, на жаль, Зеленський показує себе не з кращого боку, а його команда показує себе, як натовп недосвідчених і некомпетентних аматорів", - підкреслив політик.

Береза нагадав відомий вислів бізнесмена Ігоря Коломойського: "Життя – це супермаркет, бери що хочеш, але каса – попереду".

"Так от, по відношенню до шостого президенту це не менш актуально. А каса все ближче і ближче", - підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

26 жовтня президент Володимир Зеленський вступив у суперечку з озброєними людьми у військовій формі в місті Золоте на Донбасі, де мало відбутися розведення військ.

На скандал у Золотому бурхливо відреагували українці. Деяких обурило те, як спілкується президент, але багато і підтримали Зеленського. Вони заявили, що військові повинні підкорятися головнокомандувачу ЗСУ.

Незабаром з'ясувалося, що із Зеленським у словесну перепалку вступив колишній боєць полку "Азов" і політик від партії "Національний корпус" Денис Янтар.

Пізніше він записав відео, заявивши, що головнокомандувач йому не указ і разом зі своїми соратниками вони залишаться в Золотому.

У штабі ООС ввечері також прокоментували інцидент. З'ясувалося, що озброєні люди у військовій формі перебувають у Золотому нелегально і порушують закон.

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