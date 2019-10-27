Головна Новини
27 жовтня • оновлено в 19:35
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Каса все ближче!" Зеленського попередили про "розплату" за скандал на Донбасі

5.1т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський, нахамивши добровольцям на Донбасі, припустився помилки, яка буде йому дорого коштувати.

Таку думку висловив у Facebook колишній депутат Верховної Ради України Борислав Береза, коментуючи скандальний візит Зеленського в селище Золоте на лінію розведення військ.

"Володимир Зеленський, будучи коміком і народним улюбленцем, звик до підтримки і оплесків. І дозволяючи собі, як коміку, на сцені багато, отримував підтримку натовпу. Але ставши президентом України він не позбувся старої звички. І він жадає визнання, овацій і любові народу. Але ж тепер його оцінюють не як гумориста або актора, а як політика. І те, що можна пробачити гумористу, недозволено для політика", - пише екс-нардеп.

Новини
"Ви називали мою країну "повією"!" Соколова підірвала мережу зверненням до Зеленського
'Каса все ближче!' Зеленського попередили про 'розплату' за скандал на Донбасі

facebook.com/zelenskiy95

На його думку, "поїхавши в Золоте і показавши себе хамом, президент зробив помилку, яка буде дорого йому коштувати серед електорату".

"Звичайно можна знову почати їздити по регіонах, зображуючи совкового голову колгоспу і ганяти дрібних чиновників, можна провести кілька арештів і тимчасово переключити увагу суспільства, можна записати відосик або зрежисирувати чергове піар-шоу. І тимчасово це зможе трохи підлатати рейтинг. Але коли справа доходить до конкретики, до стратегічного планування і прийняття рішень, то, на жаль, Зеленський показує себе не з кращого боку, а його команда показує себе, як натовп недосвідчених і некомпетентних аматорів", - підкреслив політик.

Береза нагадав відомий вислів бізнесмена Ігоря Коломойського: "Життя – це супермаркет, бери що хочеш, але каса – попереду".

Новини
"Іди захищати Батьківщину": скандал із Зеленським на Донбасі отримав продовження

"Так от, по відношенню до шостого президенту це не менш актуально. А каса все ближче і ближче", - підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Особи
Володимир Зеленський Борислав Береза
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу добровольці
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
6
Смішно
23
Цікаво
12
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Ничего! Лишнего президент сказал не так много, чтобы посыпать голову пеплом. Будут реальные реформы, люди оценят и поддержат. А опыт - это, конечно, важно. Главное, что Зеленский не ворует, как прежние упыри.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / думки

ads pixel