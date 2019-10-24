"Картає себе!" З'явилися результати поліграфа ще одного "слуги народу"

Глава підкомітету з організації та оподаткуванню грального бізнесу комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Олег Марусяк (Слуга народу) не володіє інформацією про можливі пропозиції чи факти отримання хабара.

Про це свідчать попередні дані тесту на поліграфі, повідомила глава науково-методичної ради Всеукраїнської асоціації поліграфологів Жаннетта Половникова, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ніяких реакцій, які б свідчили, що він отримував незаконну винагороду або вступав у змову з цього приводу, не зафіксовано. Крім того, на відміну від попереднього респондента, не отримана також реакція щодо того, що обстежуваний підозрює когось або володіє інформацією про те, хто взяв або міг взяти гроші за неголосування, за голосування проти певного законопроекту", - розповіла вона.

Олег Марусяк molbuk.ua

За словами Половникова, нардеп "дорікає себе за те, що у нього недостатньо знань і освіти для роботи у Верховній Раді".

"Більше ніякої прихованої інформації не було", - сказала експерт.

Половникова додала, що остаточні результати будуть в п'ятницю, 25 октяря, у другій половині дня.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!