"Карикатура на путінізм!" Портников вказав на тривожний сигнал через обшуки ЗМІ

Обшуки у власника телеканалу "Прямий" Володимира Макеєнка є сигналом, що влада хоче встановити путінський режим у державі.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников у блозі "Український "путінізм" – це ненадовго" на сайті "Еспресо".

"Коли до тиску з боку сусіднього авторитарного режиму додаються спроби побудувати сумну карикатуру на путінізм – розраховувати нема на що. Тому що коли втрачаєш розуміння про реальну ситуацію у власній країні, твоя дистанція до власного життєвого краху виявляється набагато коротшою, ніж може здатися прихильнику гумористичних шоу і телесеріалу про нелегку долю "слуги народу", – зазначив він.

"Ми прекрасно розуміємо, що справа не у Макеєнку і не в "Прямому" – як би хто не ставився до телеканала і його власника. Коли наступного дня після парламентських слухань про свободу слова влада діє у такий спосіб, то це ніякий це не обшук, а сигнал", – додав Портников.

Віталій Портников 24 канал

За його словами, це ознака того, що ХХІ століття в Україні завершується і починається радянське середньовіччя, що люди, які прийшли до влади, всерйоз налаштовані на створення в країні репліки путінського режиму у версії "Кварталу 95".

"Іншої моделі вони просто не розуміють, по-іншому не вміють. Критики не сприймають. А значить, мають зачистити медіапростір до російського "блиску". Єдине, що може ще врятувати Україну – так це те, що кинутися в обійми Путіна новий президент не може, і нафти з газом у нього теж немає. А значить вік українського путінізіму буде недовгий. Важливо тільки, щоб руїни влади не виявилися вчергове руїнами української економіки і української державності. Можливість цього зараз дуже велика", – підсумував він .

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портников розповів, як Путін захоплює Європу.

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