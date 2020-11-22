Карасьов назвав очікуваною перемогу "Слуги народу" та "Батьківщини" на місцевих виборах

Результати місцевих виборів, переможцями на яких стали політичні сили Володимира Зеленського та Юлії Тимошенко, не були несподіванкою. Офіційні підсумки Центральної виборчої комісії (ЦВК) лише зафіксували реальні рейтинги та рівень підтримки людей.

Про це на пресконференції в Києві заявив директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

"За кількістю депутатів усіх рівнів перше місце посіла "Слуга народу", друге місце – "Батьківщина". Ці результати не є сюрпризом. Зі "Слугою народу" все зрозуміло: і партія влади, і ресурс, і бренд Зеленського працює. Друге місце за кількістю депутатів – партія "Батьківщина". Партія давно активно працює в регіонах і протягом багатьох років була переможцем на виборах у територіальні громади", – наголосив експерт.

За його словами, окремі політичні сили, які мають удосталь медіаресурсів, займалися самопіаром, стверджуючи, що саме вони вибороли першість на цих виборах. Офіційні дані ЦВК зняли будь-які питання щодо переможців місцевої кампанії.

"Сьогодні багато політичних сил роблять такі самоанонси, що саме вони перемогли на місцевих виборах. Про це говорить ОПЗЖ, "Європейська солідарність", інші політичні сили. Але якщо подивитися офіційні дані – статистика є статистика, арифметика є арифметика. Перше місце – "Слуга народу", друге місце – "Батьківщина", – зазначив Карасьов.

Нагадаємо, що, за офіційними даними Центральної виборчої комісії, "Слуга народу" здобула підтримку 17,59% виборців і провела до місцевих рад близько 6 000 депутатів. "Батьківщину" Юлії Тимошенко підтримали 12,39% українців, її на місцях представлятимуть понад 4 200 обранців.