Карантин вихідного дня можуть скасувати: в "Слузі народу" пояснили "бунт" у Раді

Через численні звернення українців, депутати Верховної Ради проситимуть Кабінет міністрів дати ґрунтовне пояснення моделі "карантину вихідного дня", який діятиме в Україні в найближчі два тижні.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав депутат від партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, коментуючи проєкт постанови про скасування карантину вихідного дня.

"Наскільки ефективним карантин вихідного дня є в тому числі і для економіки – дізнаємось пізніше. Але до нас з цим питанням звертається багато людей і Рада має відреагувати, звернутися до Кабміну, а там нехай визначаються, чи це аргумент, чи їх достатньо чи варто почекати ще тиждень, щоб побачити ефект від такого карантину і для економіки, і статистики", – відзначив депутат.

На уточнення OBOZREVATEL, який же карантинний метод може бути найуспішнішим у стриманні епідемії коронавірусу і разом з тим влаштувати українців, Корнієнко відзначив, що такий варіант мають запропонувати "медики та комісія з техногенної безпеки".

Нагадаємо, в Україні 14 листопада почав діяти карантин вихідного дня. Згідно з рішенням уряду, він триватиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка в найближчі два тижні – до 30 листопада.

Однак не всі міста погодилися піти на посилення обмежень. Так, у Львові, Одесі, Дніпрі, Черкасах, Чернігові, Рівному, Мукачеві, Івано-Франківську та Слов'янську мери відмовилися виконувати постанову Кабінету міністрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що карантин вихідного дня в Україні ввели за прикладом Ізраїлю.