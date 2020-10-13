Карантин в Україні продовжили до кінця 2020 року: рішення Кабміну

Карантин в Україні триватиме до 31 грудня, а установам передвищої та вищої освіти рекомендовано перейти на дистанційну форму навчання з 15 жовтня по 15 листопада.

Такі рішення ухвалив Кабмін України на засіданні 13 жовтня. Також школам порекомендували змістити осінні канікули і провести їх з 15 по 30 жовтня. Після цього можливий перехід на дистанційну форму навчання.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що продовження карантину – це найбільш дієвий механізм для запобігання поширенню коронавірусу.

"Це необхідний крок, щоб гарантувати більш безпечне середовище для українців", – заявив він.

Також в Україні повністю заборонили проведення масових заходів в "червоній" зоні, а в "зеленій" обмежили їх чисельність до 50 осіб. При цьому повинна дотримуватися соціальна дистанція в 1,5 метра і обов'язковий масковий режим. В "жовтої" зоні заходи обмежать 30 людьми, в "помаранчевій" – 20.

Спортивні заходи будуть дозволені без глядачів, крім міжнародних змагань. Їх МОЗ погодить окремо.

Також планують обмежити діяльність закладів громадського харчування в "зеленій", "жовтій" та "помаранчевій" зонах до 22.00.

Також міністру охорони здоров'я Максиму Степанову поставлена задача збільшити кількість тестувань на COVID-19 до 50 000 на добу.

"Уряд робить все можливе, щоб посилити медичну систему і уникнути гірших сценаріїв. Міністру охорони здоров'я Максиму Степанову поставлена задача збільшити кількість тестувань до 50 тисяч на добу, але ми повинні вийти на 75 тисяч на добу вже в цьому році", – зазначив Шмигаль.

Також Кабмін змінив критерій для включення регіонів до "червоної зони" карантину. На зміну динамічному прийшов фіксований показник захворюваності.

Адміністративна територія буде переходити на "червоний рівень" епідеміологічної небезпеки, якщо захворюваність протягом 14 днів перевищить більш ніж 320 випадків на 100 тисяч населення.

До цього показник "червоної" зони був динамічним і визначався як в п'ять разів перевищуючий відповідний середній показник по країні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок вівторка, 13 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 270 587 випадків коронавирусной інфекції. З них 5133 – виявлені за минулу добу. Від COVID-19 в країні померли вже 5122 людини (+107 за добу), а 116 562 пацієнта (+2 152) повністю побороли хворобу.

У понеділок, 12 жовтня, в Україні почало діяти нове карантинне зонування по регіонах. Київ перейшов в "помаранчеву" зону. У "червоній" зоні опинилися Канів і Суми.

У Кабінеті міністрів України заперечували ймовірність введення нового локдауна через пандемію COVID-19.

Міська влада Харкова, Чернівців та Житомира відмовилися виконувати рекомендації Міністерства освіти і науки про дострокові шкільні канікули.