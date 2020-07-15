Карантин в Україні продовжать ще на місяць: у МОЗ озвучили план
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що карантин через коронавірус в Україні можуть продовжити іще щонайменше на місяць після кінця липня.
Про це він розповів у інтерв'ю РБК Україна. За його словами, наступного тижня уряд планує розглядати відповідні проєкти документів.
"У нас 31 липня закінчується карантин. Через ту епідемічну ситуацію, яка зараз є, ми не можемо відмовитися від обмежувальних заходів. Тому будемо продовжувати", – сказав глава МОЗ.
Він зазначив, що міністерство вже готує проєкт постанови, якою карантин продовжать іще щонайменше на місяць.
Крім цього, у відомстві пропонують внести корективи у правила адаптивного карантину.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
станом на ранок середи, 15 липня, в Україні офіційно підтверджено 55 607 випадків коронавірусної інфекції. З них 836 виявлено за минулу добу. Від COVID-19 в країні померли вже 1427 осіб, а 28 131 пацієнт повністю поборов хворобу.
Раніше начальник Головного управління Держпродпотребслужби у м. Києві Олег Рубан заявив, що адаптивний карантин, який за рішенням Кабміну повинен діяти до 31 липня, можуть продовжити іще на невизначений термін, зокрема й у столиці.
Водночас карантин в Україні можуть визнати незаконним. Пленум Верховного суду дійшов висновку, що деякі встановлені обмеження порушили право громадян на свободу пересування, мирні зібрання, підприємницьку діяльність і на доступ до медичної допомоги.