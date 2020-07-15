Карантин в Україні продовжать ще на місяць: у МОЗ озвучили план

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що карантин через коронавірус в Україні можуть продовжити іще щонайменше на місяць після кінця липня.

Про це він розповів у інтерв'ю РБК Україна. За його словами, наступного тижня уряд планує розглядати відповідні проєкти документів.

"У нас 31 липня закінчується карантин. Через ту епідемічну ситуацію, яка зараз є, ми не можемо відмовитися від обмежувальних заходів. Тому будемо продовжувати", – сказав глава МОЗ.

Він зазначив, що міністерство вже готує проєкт постанови, якою карантин продовжать іще щонайменше на місяць.

Крім цього, у відомстві пропонують внести корективи у правила адаптивного карантину.

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