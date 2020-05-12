Карантин в Україні продовжать після 22 травня: Шмигаль анонсував новий етап
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що після 22 травня карантин в Україні через коронавірус, незважаючи на вже розпочате пом'якшення обмежень, продовжать.
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Про це він сказав в ефірі "Сніданку з 1+1", передає ТСН. За його словами, сьогодні важко будь-що прогнозувати, оскільки країна перебуває на піку захворюваності на COVID-19.
"Офіційно карантин до 22 травня, але це не кінцева дата. Ми будемо продовжувати", – сказав політик.
Прем’єр наголосив, що нині уряд відпрацьовує механізм того, як і коли буде впроваджено кожен із п’яти етапів виходу з карантину.
"Нині ми йдемо рівно останніх сім-вісім днів. У нас не збільшується кількість хворих відсотково. Ми навіть трішки падаємо за кількістю відношення захворюваних до тих, хто вже хворіє. Ми все ще не мали жодного дня, коли кількість тих, хто одужав, перевищила або була рівною до тих, хто захворів. Це дуже важливий переломний етап, коли ми розумітимемо, що пройшли пік", – пояснив Шмигаль.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кабінет міністрів України вирішив послабити карантинні обмеження, введені через пандемію коронавірусу, з 11 травня. Водночас карантин продовжили до 22 травня.
Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко затвердив постанови МОЗ із рекомендаціями для закладів, яким дозволили працювати після пом'якшення карантину.
Так, в рамках послаблення карантинних заходів із 11 травня українцям дозволили відвідувати парки, сквери та зони відпочинку.
Крім цього, кафе і ресторанам дозволили працювати через "вікно видачі" і на літніх майданчиках, а всім магазинам – продавати товари господарського призначення, меблі тощо.
Українці масово вийшли на вулиці першого дня ослабленого карантину 11 травня. З’явилися ексклюзивні фото із регіонів.
Водночас у Чернівецькій та Рівненській областях вирішили продовжити дію обмежень у зв'язку з пандемією коронавірусу, першими ввівши так званий адаптивний карантин.