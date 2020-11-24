Карантин в Україні краще посилити на Різдво, – радник Єрмака

На різдвяні свята в Україні потрібно ввести ще жорсткі карантинні обмеження для боротьби з пандемією коронавірусу. Вони, зокрема, мають тривати щонайменше три-чотири тижні.

Про це заявив ексмністр економіки Тимофій Милованов, нещодавно призначений позаштатним радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Думкою він поділився в ефірі "Свободи слова" на ICTV (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Насамперед економіст зазначив, що не вірить в ефективність карантину вихідного дня. Додаткові обмеження, за його словами, варто вводити заради безпеки громадян і уникнення ще більшого поширення хвороби, хоча в цьому питанні перед владою стоять певні виклики.

"Це не вибір між обмеженнями та економікою. Якщо відпустити все – для економіки теж буде погано, коли всі хворітимуть. Тому потрібно зараз вводити певні обмеження. Краще проблему вирішити зараз, провести три-чотири тижні обмежень під час Різдва, коли активність буде меншою", – висловив переконання Милованов.

Він підкреслив, що перед посиленням карантину українцям варто надати фінансову підтримку.

"Не можна так просто взяти і закрити економіку чи певні типи бізнесів. Потрібно надати фінансування, підтримку і, бажано, до того, як розпочнуться оці різдвяні канікули", – додав радник Єрмака.

Він визнав, що в Україні є "супервелика проблема з наявністю грошей", яка серед іншого впливає на рішення про посилення карантину.

"І з МВФ складна ситуація, і на ринку не так легко позичити ці гроші, тобто перекредитуватися", – підсумував Милованов, висловивши надію на те, що український уряд вирішить ситуацію.

Нагадаємо: колишній міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що вже деякий час є позаштатним радником глави ОПУ Андрія Єрмака. За його словами, найвищому керівництву України він радитиме, як вирішувати виклики перед державою, зокрема, COVID-19, фінансування бюджету, відносини з міжнародними фінансовими організаціями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат від фракції "Слуга народу", представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан сказав, що уряд введе повний локдаун в Україні, якщо інші заходи не допоможуть зупинити зростання захворюваності на COVID-19.