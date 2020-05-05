Карантин для нардепів закінчиться раніше, ніж для решти українців

Кирило Лютий Політика 19:05, 5.05.2020 Оновлено: 21:13, 5.05.2020

Карантин у Верховній Раді планують закінчити вже 18 травня.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував нардепам повернутися до роботи в звичайному режимі вже через два тижні і вніс у Раду відповідний проєкт постанови.

На сайті українського парламенту зазначено, що 5 травня постанову було передано на розгляд керівництва.

Відзначимо, 7 травня Рада збереться на позачергове засідання, щоб розглянути законопроєкти, пов'язані з боротьбою проти COVID-19.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні в зв'язку з позицією ВООЗ продовжили карантин до 22 травня, однак вихід із нього, як і планувалося, розпочнеться з 11 травня. Кабмін вирішив зняти низку обмежень, але за умови дотримання заходів безпеки.

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