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6 травня • оновлено в 07:15
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Карантин для нардепів закінчиться раніше, ніж для решти українців

2.8т
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Карантин у Верховній Раді планують закінчити вже 18 травня.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував нардепам повернутися до роботи в звичайному режимі вже через два тижні і вніс у Раду відповідний проєкт постанови.

На сайті українського парламенту зазначено, що 5 травня постанову було передано на розгляд керівництва.

Карантин для нардепів закінчиться раніше, ніж для решти українців

Відзначимо, 7 травня Рада збереться на позачергове засідання, щоб розглянути законопроєкти, пов'язані з боротьбою проти COVID-19.

Карантин для нардепів закінчиться раніше, ніж для решти українців

Як писав OBOZREVATEL, в Україні в зв'язку з позицією ВООЗ продовжили карантин до 22 травня, однак вихід із нього, як і планувалося, розпочнеться з 11 травня. Кабмін вирішив зняти низку обмежень, але за умови дотримання заходів безпеки.

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Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Тема
Карантин в Україні
Особа
Давид Арахамія
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Верховна Рада України
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