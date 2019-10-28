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28 жовтня • оновлено в 15:25
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"Капітулювати чи оборонятися?" Портников пояснив, як має діяти Зеленський

3.6т Читати матеріал російською

Президенту України Володимиру Зеленському треба пояснити українцям, яким чином він збирається забезпечити не просто мир на Донбасі, а мир без капітуляції.

Про це у своєму блозі на "Еспресо" написав журналіст Віталій Портников, коментуючи поїздку глави держави до Золотого.

"Суть у протиставленні позиції місцевих жителів, які хочуть миру, і учасників протестних акцій у Києві та інших містах України, які, на думку Зеленського і його оточення, миру не хочуть. І тут відбувається очевидна підміна понять. Учасники протестних акцій не виступають проти миру. Вони виступають проти капітуляції. Капітуляція теж – дорога до миру", – зазначив він.

"Після захоплення Гітлером більшої частини Європи, капітуляції Польщі, Франції та багатьох інших країн на їхній території настав мир. Цьому чудовому миру заважав тільки опір деяких країн, які не розуміли цінності капітуляції та екстремістів, які підривали порядок. Проти цих негідників озброїлася вся передова Європа – ну а вже, коли вони увійшли у союз із тиранією Сталіна, взагалі все стало зрозуміло", – уточнив Портников.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

За його словами, якби Зеленський захотів би в кінці 30-х - початку 40-х років поговорити у Європі про мир, він знайшов би чимало чудових співрозмовників, від нобелівського лауреата Кнута Гамсуна до маршала Петена.

"І так, якби переміг Гітлер, а не союзники, англійці вважалися б паліями війни, а учасники європейського руху Опору – екстремістами, які не хотіли миру. Хоча ні Зеленський, ні я про це б не дізналися –бо наші дідусі і бабусі тоді вже напевно загинули б у газових камерах разом з усіма іншими євреями Європи. Адже ми з Володимиром народилися саме тому, що знайшлися країни і люди, які чинили опір агресору. Не хотілося б йому про це нагадувати, але скажу зрозумілою мовою – наші діди воювали", – наголосив журналіст.

Новини
Якщо Зеленський змусить: у Москві назвали умови зустрічі з Путіним

Саме тому, за його словами, Зеленському варто було б пояснити громадянам України, яким чином він збирається забезпечити мир без капітуляції.

"Все, що робив президент до сьогодні – це виконував російські умови, щоб домогтися зустрічі у "нормандському форматі" з Володимиром Путіним. Російське уявлення про цю зустріч не є секретом – ще до її проведення мають бути досягнуті конкретні домовленості, які схвалять учасники саміту. При цьому Кремль висуває одну умову за іншою. А коли про свої умови нагадує Київ, у Москві це сприймають як дурість або насмішку", – додав він.

"Нехай Володимир Зеленський пояснить – спочатку самому собі, а потім співгромадянам – як він збирається виходити з цього глухого кута. Нехай вирішить, що робитиме, якщо з'ясується – а так і буде – що миру без капітуляції досягти неможливо. Капітулювати чи оборонятися?" – підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Війна на Донбасі
Особи
Володимир Зеленський Віталій Портніков
Місце
Україна
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Никитенко Сергей
Никитенко Сергей
Дырявый педераст учит жизни целую страну, позорный Поротников
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Никитенко Сергей, Учит ЗЕлупу и ему подобным, а ты раб путинский, для учебы не подходишь, у тебы вместо мозгов икра кабачковая, импортозамещенная Путлером.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Говорит про гитлера и ни словом о тех, кто на самом деле этого гитлера победил. А, не, упомянул. Про "тиранию Сталина" не забыл написать. Только забыл, что на СССР напал не один гитлер, а вся объединённая Европа.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кризский Игорь, как именно Сталин "родил" гитлера, можно поподробнее? Подозреваю, что сейчас вы вытащите из рукава главный аргумент - пакт о ненападении. А не хотите загуглить, сколько стран в Европе НЕ заключили с гитлером подобных пакетов? О дружбе, о ненападении, о сотрудничестве в военной сфере и т.д. Вас ждёт ошеломительная правда.
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Кристина Стефанова, СССР победил сам себе подобного, сначала Гитлера родил, а потом его вместе с антигитлеровской коалицией победили вместе.
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Хватит уже трендеть!!! Вы уже подписали акт о капитуляции в 15г. после нескольких котлов!!!
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