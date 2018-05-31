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Капітуляція або наступ? Порошенко озвучив плани щодо війни на Донбасі

2.2тЧитати новину російською

Президент України Петро Порошенко не планує військового наступу так само, як і капітуляції в питанні звільнення Донбасу.

"Я відкидаю дві крайності на шляху до миру: щодо ура-патріотичної ідеї авантюрного військового наступу, що вимагатиме мільйонів життів, і ще одну крайність - капітуляцію", - заявив Порошенко на святі останнього дзвоника в Ямніцькому ліцеї в Івано-Франківській області, передає " Інтерфакс-Україна ".

При цьому глава держави підкреслив: "Ми нікому не віддамо жодного клаптика української землі! І цю думку поділяють більшість українців".

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Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше українська розвідка дізналася, що командування російсько-терористичних військ на Донбасі розміщує особовий склад на об'єктах цивільної інфраструктури, а військову техніку у дворах приватних будинків.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Петро Порошенко
Місце
УкраїнаІвано-Франківськ
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