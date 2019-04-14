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Капітальний ремонт країни: Гройсман відзвітував про три роки роботи Кабміну

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14 квітня виповнюється три роки з дня призначення уряду України. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці в Facebook написав про напрямки і проблеми, якими займався Кабмін протягом цього періоду.

"Тоді з трибуни Верховної Ради я пообіцяв: ми розпочнемо капітальний ремонт країни. І ми взялись вирішувати ті проблеми, які не вирішувались роками - ремонтувати українські дороги, перебудовувати систему охорони здоров'я, міняти пенсійну систему, забезпечувати нові можливості розвитку для дітей, перебудовувати методи роботи і психологію чиновників, відроджувати українські міста і села через механізми децентралізації", — повідомив Гройсман.

Володимир Гройсман

Володимир Гройсман

Голова Уряду подякував людям, які при зустрічі кажуть добрі слова і сказав, що розуміє тих, хто критикує, тому що люди хотіли б швидшого вирішення їхніх проблем.

"Мені б теж дуже хотілось, щоб ми рухались швидше, але, на жаль, глибина проблем, спротив системи, обмеженість ресурсів нам цього не дозволяють", — написав політик.

Володимир Гройсман зазначив: "За ці три роки ми зробили, можливо, більше, ніж деякі політики, які при владі уже десятиліттями. Я намагався змінювати систему, яку вважав неефективною, але, слава Богу, за ці три роки система не змогла змінити мене. Я впевнений, що Україна може стати і стане сильною та успішною".

Як повідомляв OBOZREVATEL прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час Години запитань до уряду у Верховній Раді заявив, що Україна має альтернативний план дії на випадок припинення транзиту газу з Росії в ЄС із 2020 року.

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Особа
Володимир Гройсман
Місце
Україна
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Гхгойзман показав як керувати країною!Уа товаісчі!Уа!
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде ПАРАША СВИНАРЧУКІВ!
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