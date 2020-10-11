Капець з ліжками: "слуги", чим ви займалися ці 7 місяців?
# япрезидент
У п'ятницю вранці прочитав звернення Кличко, що лікарні Академії Медичних Наук відмовляються приймати пацієнтів з Covid.
Був в ах * е.
У сенсі відмовляються?!
Тут по країні насувається коронавірусна жопа.
Тут заповнюваність стаціонарів від 80 до 130%.
Тут швидкі вже стоять в чергах, щоб здати пацієнтів.
А керівництво Академії Медичних Наук вирішило, що лікування українців від коронавируса їх не стосується ?!
У них десятки оснащених обладнанням інститутів.
У них сотні відділень, стаціонарів, реанімації;
У них тисячі лікарняних ліжок.
У них весь свій медичний персонал.
Подумав.
Який же я долбо * б.
7 місяців.
7 довбаних місяців було у мене підготувати фінансування, лікарів, кисень і ліжковий фонд.
7 місяців.
7 довбаних місяців було у мене на переговори, наради та жорсткі заходи.
НІ-ХУ-А
Я не зробив.
Відразу ж.
Викликав до себе прем'єр-міністра і президента Академії Медичних Наук - дав їм дві години розконсервувати 1000 нових ліжок і підключити лікарів академічних лікарень в допомогу Києву.
Щоб думали швидше запросив на зустріч генерального прокурора.
Уже до вечора п'ятниці лікарні Академії почали приймати перших ковідних пацієнтів.
Тільки що Ви прочитали реакцію нормального президента на проср*ті 7 місяців і п * здець, що насувається з ліжками.
В реальності.
Лікарні Академії Медичнихз Наук як не приймали пацієнтів з коронавірусів, так і не приймають.
Ви взагалі можете собі це уявити.
Щоб в жовтні місяці мер Києва відкрито звертався через ФБ до прем'єр-міністра благаючи хоч якось вплинути на відомчі та академічні лікарні, які маючи 11'000 ліжок не приймають Covid.
А у відповідь тиша....
Президент, прем'єр, МОЗ, слуги.
Чим же ви бл * ді займалися всі ці довбані 7 місяців ?!