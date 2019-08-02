"Капець як діє!" "Зе-депутат" зізнався у Трускавці про піцу з марихуаною

Один із майбутніх народних депутатів від президентської партії Роман Грищук, який зараз проходить навчання у Трускавці з іншими кандидатами, зізнався, що дотримується здорового способу життя.

Шоумен і керівник студії "Мамахохотала" розповів "УП" про своє харчування.

"Все було погано з харчуванням", – сказав Роман про період виборів.

УП

УП

УП

Що стосується поганих звичок, то алкоголь Грищук не вживає і не курить. Запевнив, що востаннє пив на першому курсі університету (КПІ) і зрозумів, що це не його тема.

Зате одного разу у Камбоджі Грищук пробував піцу з марихуаною.

"Виявилося, що вона капець як діє. Після цього я зрозумів, що взагалі не треба пробувати", – згадав "Зе-депутат".

Зараз він готується стати батьком сина: дружина кандидата Аня Гресь на 6-му місяці вагітності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "слуг народу" впіймали за дивним заняттям у Трускавці.

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