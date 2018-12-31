Канцлерка ФРН Анґела Меркель закликала німців до єднання

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель записала новорічне звернення. "Демократія живе змінами, всі ми підвладні часу", - прокоментувала вона свій майбутній відхід від політики.Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у своєму новорічному зверненні, що транслюватиметься по телебаченню ввечері в понеділок, 31 грудня, закликала жителів ФРН до єднання і уваги до інтересів інших.

"Ми зможемо впоратися з викликами нашого часу, тільки якщо будемо триматися разом і працювати з іншими понад кордонами", - підкреслила вона. У досягненні своїх власних інтересів слід "враховувати інтереси інших", зазначила Меркель, в цьому полягає "урок двох світових воєн".

Серед найважливіших проблем, з якими зіткнулася країна, Меркель згадала боротьбу зі зміною клімату, "приведення до ладу" потоків міграції та боротьбу з міжнародним тероризмом. У Раді Безпеки ООН, місце в якій Німеччина отримує на два роки, країні доведеться зіткнутися з глобальними завданнями, підкреслила канцлерка.

Меркель також прокоментувала і своє рішення не посідати більше політичних постів після завершення цього терміну на посаді канцлерки ФРН. "Демократія живе змінами, всі ми підвладні часу", - підкреслила вона. Нагадаємо, що 29 жовтня Меркель заявила про те, що має намір відмовитися від посади голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС), але збирається залишитися канцлеркою до наступних виборів у Бундестаг у 2021 році.