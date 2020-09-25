Раз пошла такая пьянка, то выскажусь по спискам ещё раз и обещаю следующие 30 дней не отсвечивать.

Буду постить тут про собачку Абу, новые остановки общественного транспорта и ремонты дворов.

...

Обнародованный, наконец, список кандидатов от "Слуги народа" в Днепре поражает своим цинизмом и, одновременно, безумием происходящего.

Вдумайтесь только в один факт.

Рядом, плечом к плечу, идут Юрий Скребец – легендарный доктор, доброволец, орденоносец и ... Даниил Миро - дзюдоист, отмороженный "русскомирец", бывший руководитель областной ячейки партии "Наши".

Условно бывший "человек Яроша" и бывший "человек Мураева" идут на выборы одной командой!

Абсурд. Фантасмагория. Страшный сон.

Не партия, а "смесь бульдога с носорогом".

Никакой идеологии, никаких программ.

Только борьба за власть и ресурсы.

...

Юра, друг дорогой, тот человек, которого я безмерно уважал раньше, как тебе сча?

Комфортно? Совесть не мучает?

"Гондурас" больше не беспокоит" ? (с)

...

Всё.

Молчу, молчу.

Иногда лучше помолчать, чем терять веру в людей...