Кандидату по 220 округу Окопному зривають агітацію і залякують працівників штабу – експерт

Лідеру виборчих перегонів на 220 мажоритарному окрузі Олексію Окопному не дають проводити агітацію і залякують працівників його передвиборного штабу. Таку заяву на своїй сторінці в Facebook зробив політичний експерт Володимир Макаровський.

"Чим ближче до дня виборів, тим більш напружена ситуація. Особливо це помітно на мажоритарних округах. І не в віддалених регіонах, а в столиці, в Києві. Так, на 220 окрузі кандидату в народні депутати Олексію Окопному опоненти фактично не дають проводити агітацію", – зазначив політолог.

Він повідомив, що на одного з волонтерів штабу кандидата в депутати скоєно напад, після якого він опинився в лікарні з тілесними ушкодженнями.

"Нещодавно на одного з волонтерів його штабу було скоєно напад. Волонтер в результаті потрапив до лікарні з тілесними ушкодженнями середньої тяжкості. При цьому побиття було зафіксовано на одну з камер спостереження, і в нападникові впізнали іншого кандидата в нардепи по цьому ж округу – Юрія Дідовця", – підкреслив експерт.

На його думку, не пов'язати цей злочин з політичною діяльністю неможливо, оскільки Олексій Окопний на даний момент із соцопитувань лідирує на 220 окрузі.

"Судячи з усього, такими брутальними методами опоненти Окопного намагаються залякати його прихильників, паралізувати роботу його штабу і зірвати агітацію. Особливо очевидним це стає, якщо врахувати той факт, що Окопний істотно випереджає своїх опонентів по округу рівнем підтримки виборців. Повторюся, що все це відбувається в межах столиці, а не десь на околицях. Подібні злочини, за які в Кримінальному кодексі передбачено серйозне покарання, відбуваються в країні, яка так стрімко "йде в Європу". Заява в поліцію написано, а наша справа, як громадськості, – не дати зам'яти цей інцидент", – підкреслив Володимир Макаровський.

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