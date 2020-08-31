Кандидатом в мери Тернополя від "Слуги народу" став переможець "Розсміши коміка". Відео

Юрій Сергієнко Політика 20:22, 31.08.2020 Оновлено: 20:25, 31.08.2020

Партія "Слуга народу" висунула кандидатом у мери Тернополя учасника шоу "Розсміши коміка" і "Бійцівський клуб" студії "Квартал 95" Віктора Гевка.

Як повідомила на своїй сторінці в Facebook повідомила заступник глави фракції Євгенія Кравчук, місту не вистачає такої "живої", "позитивної" та "небайдужої" людини (щоб подивитися відео, доскрольте до конц сторінки).

Віктор Гевко зліва на фото.
Facebook Євгенії Кравчук

"Вікторе, ти живий, крутий, позитивний. Але ще активний і небайдужий. Ти саме той, кого вже давно потребує прекрасний Тернопіль. Вірю, що разом ми зможемо багато чого і попереду нас чекає не одна важлива перемога", – прокоментувала вона кандидата.

Зазначимо, що Віктор Гевко є українським коміком і сценаристом. Він був капітаном команди КВН "VIP", триразовим переможцем шоу "Розсміши коміка", актором і автором скетч-шоу "Країна У" і учасником "Бійцівського клубу" студії "Квартал 95".

Facebook Євгенії Кравчук

Як повідомляв OBOZREVATEL, гуморист Олег Філімонов заявив, що йде в мери Одеси від партії "Слуга народу". За його словами, пропозицію балотуватися йому зробив президент Володимир Зеленський.

Коментувати
Політика

Дивіться також

Поліція розігнала мітинг біля з'їзду "слуг", де був присутній Зеленський. Відео

Кандидатом в мери Тернополя від "Слуги народу" став переможець "Розсміши коміка". Відео

Комік Філімонов йде в мери Одеси від "Слуги народу": запропонував особисто Зеленський

Війська Росії на Донбасі обстріляли ЗСУ і запустили безпілотник, – штаб ООС

Зеленський: вас називали зеленими кнопочками, принтерами і тамадами – я пишаюся цим!