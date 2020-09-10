Кандидатка в мери Миколаєва від "Слуги народу" відхрестилася від любові до Путіна. Відео

Мирослав Семенюк Політика 01:27, 11.09.2020 Оновлено: 01:30, 11.09.2020

Кандидатка в мери Миколаєва від партії "Слуга народу" Тетяна Домбровська назвала фейковою інформацію про те, що вона симпатизувала президенту Росії Володимиру Путіну в соцмережах.

Дане питання було піднято в ефірі програми "Право на владу" на 1+1 (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Йдеться про скріншоти зі сторінки "Тетяна Кримчакова Влад Домбровський" (Кримчакова – її дівоче прізвище) в "Одноклассниках" за 2014 рік.

На скрінах видно, що нібито Домбровські вважають класними фото Путіна, а також публікації про "застосування карателями зброї масового знищення" і аварію рейсу МН17.

"Я вважаю, що фейки коментувати в принципі не треба і я їх просто не коментую", – заявила Домбровська.

На уточнююче запитання, чи писала вона що-небудь подібне, кандидат відповіла "Ні".

Скрін "Однокласників"
Скрін "Однокласників"
Скрін "Однокласників"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тетяна Домбровська раніше опинилася в центрі скандалу через висловлювання керівників партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка і Давида Арахамії, які назвали її "корабельною сосною". Пізніше їй принесли вибачення, які Домбровська прийняла.

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