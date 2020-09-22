Кандидатів у мери висміяли за підкуп виборців яйцями, секонд-хендом і повітряною кулею. Фото

Кандидатів у мери і депутати міських рад в Україні висміяли за способи підкупу виборців перед місцевими виборами-2020.

Агітацію, яка мала ознаки непрямого підкупу, зафіксувала громадська організація "Опора", передає "Радіо Свобода" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

До списку креативних різновидів передвиборчої агітації увійшли яйця, ракетки і столи для настільного тенісу, політ на повітряній кулі, велосипеди, підписані лавки й речі з секонд-хенду.

Роздаванням наборів яєць із написом "Герман з яйцями" відзначився потенційний кандидат у мери міста Рівне Віталій Герман. Продукти роздавали на одній із зупинок. Сам Герман спочатку сказав, що не знає, чи його це агітація, але "ідея прикольна". Пізніше свою причетність до яєць він спростував.

Столи для настільного тенісу роздавали в столиці від потенційного кандидата в депутати Київської міської ради Олександра Пабата. До них також безкоштовно йшли брендовані ракетки. Але тільки за умови заповнення спеціальної анкети з персональними даними, місцем реєстрації і фактичного проживання.

Політ на повітряній кулі пропонували від потенційного кандидата в мери Полтави від партії "Слуга народу". Безкоштовну розвагу Сергій Іващенко організував за свій рахунок на День Незалежності. У штабі політика розповіли, що кулю орендувати за 10 тисяч гривень. На ній прокотилися близько 170 осіб.

Потенційний кандидат в депутати Одеської обласної ради від "Батьківщини" Олег Корженко вручив сім велосипедів листоношам. Придбав він їх за свій рахунок. Корженко аргументував свій вчинок тим, що "важливо в наш час підтримувати листонош і не допустити закриття почтових відділень у селах".

Лавочки з написами "Шановним жителям від депутата Вінницької міської ради Віктора Мацери" встановлювали від потенційного кандидата в депутати. Подібні таблички з ім'ям Мацери помітили також біля відремонтованого під'їзду і дитячого майданчика.

У Чорноморську на Одещині потенційний кандидат у мери Василь Гуляєв влаштував роздавання секонд-хенду під час зустрічі з виборцями. Присутнім також наливали безкоштовну каву в склянках з логотипом політичної партії "За майбутнє" і прізвищем кандидата, а також давали морозиво.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3485, який повинен усунути прогалини та неузгодженості, змінити терміни і спростити виборчі процедури в Україні. Зокрема, має посилитися покарання за підкуп виборців.