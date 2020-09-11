Кандидати в мери Львова: хто може очолити місто. Біографії та рейтинги

Андрій Садовий, Руслан Кошулинський та Олег Синютка є основними кандидатами на пост мера Львова, згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", проведеним у липні 2020 року.

OBOZREVATEL розповідає, хто вони, які шанси в кожного, а також з якими гаслами йдуть на вибори.

Андрій Садовий

Український політик, громадський діяч, підприємець, чинний мер Львова. У серпні 2020 року Андрій Садовий у відеозверненні на Facebook заявив, що вчетверте буде висуватися в мери міста.

Політик зазначив, що необхідно завершити будівництво сміттєпереробного заводу, ремонт ряду вулиць, лікарні швидкої допомоги у Львові тощо. "Кинути це все напризволяще? Якось це несерйозно. Тому – йду", – сказав Садовий.

Рейтинг чинного мера – найвищий серед інших претендентів на пост міського голови. Так, за результатами соціологічного опитування, яке в липні оприлюднила соцгрупи "Рейтинг"*, Садового готові підтримати 38,1% з тих, хто визначився і пішов би на вибори.

При цьому експерти зазначають, що не варто забувати про другий тур: цілком можливо, що в лідери прорветься претендент, який у першому турі посів друге місце.

Руслан Кошулинський

Український політик, народний депутат України VII скликання, заступник голови Верховної Ради VII скликання, єдиний кандидат від об'єднаних націоналістичних сил в президенти України на виборах 2019 року, один з лідерів партії ВО "Свобода".

У мери Львова Руслан Кошулинський балотується вдруге. Так, 2015 року він брав участь у виборах від ВО "Свобода", програвши Садовому. Рейтинг Кошулинського – 17,9%*. Його козирями експерти називають медійну популярність та імідж загальнонаціонального лідера завдяки роботі віце-спікером парламенту.

Олег Синютка

Український політик, історик, кандидат економічних наук, голова Львівської обласної державної адміністрації (2014-2019), народний депутат України IX скликання від партії "Європейська Солідарність", член президії і політради партії.

Синютка каже, що хоче перетворити Львів на потужний європейський центр науки, освіти, технологій, туризму і світовий центр українства. Він також вважає, що Львів має стати партнером Праги, Бухареста, Відня, Варшави та "всіх столиць, де люди поважають один одного" і пишаються тим, де живуть.

Згідно з опитуванням групи "Рейтинг", у Синютки – 13,8% голосів виборців Львова*. При цьому, на думку політологів, його перевагою в боротьбі з Кошулинським за вихід до другого туру може бути те, що він є представником популярної у Львові політичної сили – "ЄС" Петра Порошенка.

Інші кандидати

Четверте місце в електоральному рейтингу посідає депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич (10,7%*), який йде на вибори з новою партією "Варта". Наступний – глава ради партії "Громадянська позиція" Володимир Гірняк (5,4%*), який на минулих виборах посів третє місце. Народний депутат Ярослав Рущишин від партії "Голос" має підтримку у 3,4%* опитаних львів'ян.

Ще один кандидат – Ігор Васюник (3,4%*), депутат Верховної Ради двох скликань (від "Батьківщини" і "Народного фронту"). Васюник не раз балотувався в мери Львова, але жодного разу не проходив.

Що стосується президентської партії, від "Слуги народу" на вибори мера Львова йде Тарас Кльофа – депутат Львівської міськради 7-го скликання, полковник Збройних сил України, лікар-уролог, кандидат медичних наук. Про це повідомили на з'їзді партії в кінці серпня 2020 року.

* – результати опитувань, які в липні 2020 року оприлюднила соціологічна група "Рейтинг".

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