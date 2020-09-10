Кандидати в мери Києва: хто може очолити столицю. Список і біографії

Про бажання стати мером Києва в результаті місцевих виборів, які пройдуть в Україні 25 жовтня 2020 року, заявили багато кандидатів.

Серед них – чинний мер столиці Віталій Кличко, шоумен Сергій Притула, кандидат від партії влади "Слуга народу" Ірина Верещук, бізнесмен Андрій Пальчевський та інші. Про те, які шанси вони мають на перемогу та з чим йдуть на вибори, розповідає OBOZREVATEL.

Можливі кандидати на пост мера Києва:

Віталій Кличко. Чинний мер, відомий спортсмен.

Сергій Притула. Шоумен, телеведучий, волонтер.

Ірина Верещук. Народний депутат, кандидатка від керівної партії "Слуга народу"

Андрій Пальчевський. Український бізнесмен, політолог і журналіст.

Віктор Ляшко. Головний санітарний лікар України.

Олексій Гончаренко. Депутат від партії "Європейська солідарність".

Андрій Іллєнко. Народний депутат VII та VIII скликань.

Дмитро Гордон. Журналіст, засновник видання "Бульвар".

Олександр Попов. Колишній глава КМДА часів президентства Віктора Януковича.

Борислав Береза. Народний депутат VIII скликання.

Олександр Омельченко. Мер Києва (1999-2006).

Олексій Кучеренко. Народний депутат від партії "Батьківщина".

Віталій Кличко

Чинний мер Києва Віталій Кличко – всесвітньо відомий спортсмен, громадський діяч, меценат, учений-педагог, лідер партії УДАР. Очолює столицю з 5 червня 2014 року.

Згідно з результатами опитування центру політичних досліджень "Імідж-контроль", проведеного 6-8 вересня 2020 року, Кличко має 37,6% підтримки киян.

На думку політологів, Віталій Кличко має великі шанси виграти вибори, проте ситуація може змінитися через безліч корупційних скандалів, пов'язаних із його ім'ям.

Віталій Кличко має великі шанси виграти вибори Фото: Facebook Віталія Кличка

Сергій Притула

Український шоумен, телеведучий і волонтер Сергій Притула балотується на пост мера Києва від партії "Голос". Від "Голосу" Притула балотувався і на вибори до Верховної Ради 2019 року.

За результатами опитування центру політичних досліджень "Імідж-контроль", за Сергія Притулу готові віддати голоси 5,3% виборців столиці.

Сергій Притула йде в мери Києва від партії "Голос" Facebook Сергія Притули

Ірина Верещук

Народна депутатка, кандидатка від керівної партії "Слуга народу" Ірина Верещук у 2010-2015 роках була мером міста Рава-Руська Львівської області.

У липні 2020 року під час вибору кандидатів на пост мера Києва від партії "Слуга народу" Верещук перемогла з великим відривом від ресторатора Миколи Тищенка і журналіста Олександра Дубінського.

За результатами опитування "Імідж-контроль", який проходив 6-8 вересня, за Ірину Верещук готові віддати голоси 13,3% виборців у Києві. Водночас експерти не заперечують ймовірності, що кандидат від "Слуги народу" може пройти у другий тур.

Експерти не заперечують ймовірності, що кандидат від "Слуги народу" може пройти у другий тур Фото: Facebook Ірини Верещук

Андрій Пальчевський

Український бізнесмен, політолог, журналіст, засновник і директор клініки і фонду Eurolab ще в 2019 році почав активну кампанію. Його рейтинг* – 6,4% і він також може поборотися за вихід у другий тур.

Водночас директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк повідомив, що чверть електорату Пальчевського підтримує партію "Опозиційна платформа – За життя".

Андрій Пальчевський може поборотися за вихід у другий тур Фото: Facebook / "Перемога Пальчевського"

Олексій Кучеренко

Народний депутат від "Батьківщини" в минулому – міністр з питань житлово-комунального господарства в уряді Юлії Тимошенко; глава Запорізької облдержадміністрації (2000-2001). Його рейтинг* на місцевих виборах 2020 року в Києві – 6,1%.

Олексій Кучеренко був міністром з питань житлово-комунального господарства в уряді Юлії Тимошенко Фото: Facebook Олексія Кучеренка

Віктор Ляшко

Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, за даними ЗМІ, мав іти в мери Києва від "Слуги народу". Однак наразі чиновник не підтверджує своїх планів балотуватися. За його словами, людина повинна бути максимально ефективною там, де вона зараз, і на тій посаді, на якій приносить максимальну користь.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко не підтверджує своїх планів балотуватися Фото: Facebook Віктора Ляшко

Дмитро Гордон

Журналіст, засновник видання "Бульвар". Поки чутно лише розмови про його кандидатуру. На думку директора аналітичного центру "Політика" Миколи Давидюка, Гордон може піти на вибори від партії Смешко "Сила і честь".

Як вважає експерт, суперечлива активність Гордона покликана активізувати базовий електорат "ОТЗЖ" і проросійський електорат в Києві, щонайменше щоб обіграти Пальчевського. Рейтинг Гордона – 3,9%*.

Гордон може піти на вибори від партії Смешка "Сила і честь" Фото: Facebook Дмитра Гордона

Олексій Гончаренко

Олексій Гончаренко – ексдепутат Партії регіонів, колишній глава Одеської обласної ради (14 серпня-21 листопада 2014 року). На вибори мера Києва 2020 року йде від партії "Європейська солідарність". На думку багатьох політологів, шанси пройти до другого туру виборів у Гончаренка мінімальні, бо "ЄС" асоціюють насамперед із чинним міським головою Кличком.

Олексій Гончаренко – ексдепутат Партії регіонів Фото: 5 канал

Борислав Береза

Позафракційний народний депутат VIII скликання, громадський діяч, експредставник "Правого сектора". 2015 року Береза вже брав участь у місцевих виборах і вийшов до другого туру з Кличком. У 2020 році він знову йде на вибори мера Києва, а його "Екопартія" – до Київради.

Береза вже брав участь у місцевих виборах у Києві Фото: Facebook / Борислав Береза

Андрій Іллєнко

Заступник глави партії "Свобода", двічі народний депутат (обирався до Верховної Ради 2012 і 2014 року) раніше заявив, що йде в мери Києва, щоб ламати "схеми і договірняки". Рейтинг Іллєнка – 4,5%*.

Андрій Іллєнко йде в мери Києва, щоб ламати "схеми і договорняки" Фото: Wikipedia

Олександр Попов

Колишній глава Київської міськадміністрації (КМДА) часів президента Віктора Януковича 2020 року йде на вибори мера Києва від "Опозиційної платформи – За життя".

Експерти не дають великих шансів Попову. Так, частково це пов'язано з його скандальним політичним минулим.

Олександр Попов – кандидат на вибори мера Києва 2020 року від "Опозиційної платформи – За життя" Фото: Wikipedia

Олександр Омельченко

Колишній мер Києва (1999-2006) раніше також заявив про намір йти в мери столиці знову. Його мета – провести своїх однодумців до складу Київради.

Омельченко хоче провести своїх однодумців до складу Київради Фото: ГолосUA

* – результати опитування центру політичних досліджень "Імідж-контроль". Опитування проводили 6-8 вересня 2020 року в усіх десяти адміністративно-територіальних районах Києва. У ньому взяли участь 2035 респондентів, статистична похибка не перевищує 2,2%.

Раніше OBOZREVATEL публікував календар місцевих виборів-2020 в Україні: дати і правила.