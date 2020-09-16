Кандидати в мери Харкова: хто може очолити місто. Список і біографії

Геннадій Кернес, який раніше оголосив про намір йти в мери Харкова на третій термін, за даними ЗМІ, з COVID-19 перебуває у важкому стані в лікарні. При цьому дану інформацію спростовують у міськраді, стверджуючи, що політик проходить стандартний курс лікування.

Таким чином, участь чинного мера в місцевих виборах 2020 року в Харкові виявилася під питанням. Серед його конкурентів на місцевих виборах 2020 року – Олександр Фельдман, Олексій Кучер, Ігор Черняк, Олександра Нарижна, Олег Абрамічев, Микита Соловйов та інші. OBOZREVATEL пропонує дізнатися докладніше про те, ким є головні претенденти на крісло міського голови.

Геннадій Кернес

Балотується втретє на посаду міського голови Харкова. У 2010 році висувався від "Партії регіонів" та з мінімальним відривом (30,09% проти 29,46%) переміг Арсена Авакова, який йшов від "Батьківщини". 2015 року Кернес балотувався від партії "Відродження" і переміг у другому турі з 65,8% голосів. У нинішній виборчій кампанії чинний мер висувається від нової партії "Блок Кернеса "Успішний Харків".

До політичної діяльності Кернес був підприємцем. 1998 року був обраний депутатом Харківської міськради, з 2006 – секретар міськради, з 2010 – в.о. мера (після призначення Михайла Добкіна головою Харківської обладміністрації).

У вересні 2020 року ЗМІ повідомили, що Кернес перебуває в комі після того, як був госпіталізований з коронавірусом. У міськраді інформацію про лікарняний підтвердили, проте в той же час спростували, що мер нібито у важкому стані і в комі. Сам мер Харкова у своєму Facebook повідомив, що сподівається на швидке одужання, а його плани щодо участі в виборах залишаються в силі. "Сердечне спасибі всім, хто зателефонув, написав, передав побажання здоров'я! І спасибі, що не вірите чуткам. У Харкові в мене є вся потрібна допомога, поруч сім'я, команда, я впевнений, що скоро піду на поправку", – зазначив він.

Як відомо, в квітні 2014 року на Кернеса було скоєно замах. За заявою його самого, причиною інциденту могла стати його політична позиція, а причетними до замаху Кернес називав Арсена Авакова і Ігоря Балуту. Після реабілітації в клініці Ізраїлю політик продовжив роботу на посаді міського голови Харкова. Через отримані травми пересувається в інвалідному візку.

Геннадій Кернес балотується втретє на посаду міського голови Харкова Фото: Facebook Геннадія Кернеса

Олександр Фельдман

Кандидат на посаду міського голови Харкова від "ОпозиційноЇ платформи – За життя". Український політик, громадський діяч, бізнесмен, народний депутат України IV, V, VI, VII, VIII і IX скликань. З 2005 по 2011 рік – член партії Юлії Тимошенко ВО "Батьківщина", очолював партійну організацію в Харкові.

У 2011 році перейшов до "Партії Регіонів". На парламентських виборах 2019 року пройшов за мажоритарним округом №174 від "Опозиційної платформи – За життя", призначений секретарем Комітету з питань екологічної політики.

До приходу в політику Фельдман займався бізнесом, очолював концерн "АВЕК і Ко", створив благодійний "Фонд Олександра Фельдмана". Власник ринку "Барабашово", президент "Українського єврейського комітету", член правління міжнародної організації "Релігії за мир", президент Всесвітнього відкритого фонду реабілітації та реінтродукції тварин.

Олександр Фельдман – кандидат від "Опозиційної платформи – За життя" Фото: Facebook Олександра Фельдмана

Олексій Кучер

Висувається від партії "Слуга народу". З 5 листопада 2019 року – голова Харківської обладміністрації, раніше – депутат Верховної Ради IX скликання (пройшов за мажоритарним округом № 179, Харківська область).

У парламенті був призначений головою підкомітету з питань організації та діяльності адвокатури, органів надання правової допомоги, очолював міжфракційне об'єднання "Слобожанщина".

До початку політичної діяльності Кучер займався адвокатською діяльністю, працював у суді і прокуратурі, викладав у Вищій школі адвокатури.

Олексій Кучер – голова Харківської обладміністрації Фото: Facebook Олексія Кучера

Ігор Черняк

Балотується на посаду міського голови Харкова від партії екс-глави Харківської обладміністрації Юлії Світличної "Блок Юлії Світличної "Разом". Депутат Харківської міськради з 2015 року, один з ініціаторів створення "Харківського антикорупційного центру", учасник волонтерської групи "Сила допомоги".

2009 року закінчив юридичну академію в Харкові за спеціальністю "Правознавство". Працював юрисконсультом і займався індивідуальною адвокатською діяльністю.

Ігор Черняк йде на вибори від партії екс-глави Харківської обладміністрації Юлії Світличної Фото: Facebook Ігоря Черняка

Олександра Нарижна

Бере участь у виборах мера Харкова від партії "Голос". Громадський діяч, архітектор-урбаніст, проректор "Харківської школи архітектури", глава організації "Міські реформи", що об'єднує архітекторів і активістів Харкова. Працює над реалізацією проекту інтегрованого розвитку Київського району.

Олександра Нарижна бере участь у виборах мера Харкова від партії "Голос" Фото: Facebook Олександри Нарижної

Олег Абрамічев

Кандидат від "Європейської солідарності", лідер партійної організації в Харкові. На місцевих виборах 2015 року балотувався до міськради Харкова з "Волонтерською партією України", але не набрав достатньої кількості голосів.

Займається волонтерською діяльністю (відомий під позивним "Піротехнік"), один із засновників "Благодійного фонду Сергія Жадана". З 2014 року надає допомогу військовим і цивільним на Донбасі, організовує концерти і творчі виступи на фронті.

Олег Абрамічев займається волонтерською діяльністю, відомий під позивним "Піротехнік" Фото: Facebook Олега Абрамічева

Микита Соловйов

На вибори мера Харкова висувається від "Демократичної Сокири". Очолює міську організацію партії з 2019 року. Балотувався на виборах до Верховної Ради 2019 року за мажоритарним округом №169 Харкова, проте не набрав необхідної кількості голосів (тоді переміг "слуга народу" Олександр Куницький).

Юрист, підприємець, активіст, учасник акцій проти забудов, організатор мітингу в Харкові на підтримку українських військових "Ні капітуляції". Має дві вищі освіти: фізик-дослідник (Харківський національний університет) і юрист (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого), брав участь у розробці ряду законопроектів. 2019 року балотувався в народні депутати за 169-м виборчим округом Харкова.

Микита Соловйов висувається в мери Харкова від партії "Демократична Сокира" Фото: Facebook Микити Соловйова

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