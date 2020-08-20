Кандидати на місцевих виборах маніпулюватимуть на екотемах для "перепустки до влади", – експерт

Гліб Іванов Політика 14:49, 20.08.2020 Оновлено: 15:30, 20.08.2020

Для того, щоб отримати своєрідну перепустку до влади кандидати з екологічно забруднених регіонів використовують тему захисту довкілля. Особливо гострою ця проблема стає перед місцевими виборами в Україні.

Таку думку висловив політолог Дмитро Купира, передає "24 канал". За його словами, насправді чистота повітря та здоров'я людей їм абсолютно байдужі.

Політолог припустив, що певні політичні сили точно обіцятимуть розв'язати екологічні проблеми.

"Особливо там, де ці проблеми стоять гостро. Часто голосують за міського голову чи депутатів, що постійно змінюють партію заради отримання мандату або доступу до місцевого бюджету", – зазначив він.

Експерт впевнений, що екопроблемами політики будуть маніпулювати і на найближчих місцевих виборах. Тому радить не довіряти політикам, які до голосувань намагаються заробити політичні дивіденди, а після виборів одразу забувають про свої обіцянки.

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