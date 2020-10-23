Кандидати до міськради Одеси підкуповують виборців гречкою – ЗМІ

Мирослав Семенюк Політика 14:03, 23.10.2020

В Одесі виборцям роздають гречку нібито від імені кандидатів у депутати міської ради від партії "Довіряй ділам" мера міста Геннадія Труханова.

Як повідомили "Українській Службі Інформації" місцеві жителі, продуктовий набір з пакета гречки, упаковок борошна і цукру, пляшки соняшникової олії і вафель розносили по квартирах на вулиці Інглезі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

При цьому "подарунок" отримали тільки в тих квартирах, де живуть люди похилого віку.

До продуктів додавався буклет із закликом голосувати за Дмитра Вишнякова і Володимира Кірєєва – діючих депутатів міськради та кандидатів від партії "Довіряй ділам".

"Якби це була системна допомога пенсіонерам, ніхто б слова не сказав. А так, тільки перед виборами, – це справжнісінький підкуп виборців", – заявили жителі.

Як писав OBOZREVATEL:

  • у місті Кремінна Луганської області правоохоронці викрили в підкупі виборців і затримали кандидата в мери. Ним нібито виявився сепаратист Володимир Струк, який у 2014 році підтримував бойовиків "ЛНР".

  • Кандидат в депутати Київської міської ради та його помічник організували "сітку" підкупу виборців, пропонуючи 1000 гривень за голос.

  • Про те, якими нечесними методами боротьби користувалися деякі кандидати і партії, щоб збільшити свій рейтинг, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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