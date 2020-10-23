Кандидати до міськради Одеси підкуповують виборців гречкою – ЗМІ

В Одесі виборцям роздають гречку нібито від імені кандидатів у депутати міської ради від партії "Довіряй ділам" мера міста Геннадія Труханова.

Як повідомили "Українській Службі Інформації" місцеві жителі, продуктовий набір з пакета гречки, упаковок борошна і цукру, пляшки соняшникової олії і вафель розносили по квартирах на вулиці Інглезі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

При цьому "подарунок" отримали тільки в тих квартирах, де живуть люди похилого віку.

До продуктів додавався буклет із закликом голосувати за Дмитра Вишнякова і Володимира Кірєєва – діючих депутатів міськради та кандидатів від партії "Довіряй ділам".

"Якби це була системна допомога пенсіонерам, ніхто б слова не сказав. А так, тільки перед виборами, – це справжнісінький підкуп виборців", – заявили жителі.

Як писав OBOZREVATEL: