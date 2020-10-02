Кандидата в міськраду Миколаєва від "Слуги народу" викрили в сепаратизмі. Фото

Кандидат у депутати Миколаївської міської ради Центрального району Єгор Клецов є в базі сайту "Миротворець" як пособник терористів "Л/ДНР".

Згідно з даними "Миротворця", у 2014-2015 роках Клецов був антиукраїнським пропагандистом і провокатором (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Участь в інформаційних спецопераціях російського агресора, а також пособництво країні-агресору, що виявляється в діях, спрямованих на дискредитацію державних інститутів України", – йдеться в досьє.

У січні 2015 року Клецов приступив до проведення мітингів, спрямованих на зрив мобілізації в ЗСУ.

"Основні підставні мотиви, розкручувані російською пропагандою в Україні: "мир за всяку ціну", "Україна повинна скласти зброю і домовлятися з Росією", – відзначається на сайті.

Також Клецов як координатор організації "Люди миру" займався збором коштів на закупівлю і доставку медикаментів для військових госпіталів "ДНР", особисто брав участь в їх доставці.

Він називає війну з РФ "внутрішнім конфліктом", організовував акції "примирення сторін збройного громадянського конфлікту в Україні".

У липні 2019 року президент України Володимир Зеленський під час візиту до Миколаєва взяв номер телефону в Клецова, який заявив про готовність очолити ОДА.

"Мені імпонують такі люди, перевіримо все, why not?" – сказав президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше перший заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін заявив, що "не бачить" війни між РФ і Україною.