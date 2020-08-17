Кандидата в мери Кривого Рогу "Юзіка" можуть замінити – ЗМІ

У мережі припустили, що затишшя агітаційної реклами кандидата в мери Кривого Рогу, народного депутата партії "Слуга народу" Юрія Корявченкова, відомого, як "Юзік" може бути пов'язане з початком можливих "торгів" по його заміні.

Як пише видання "Первый городской", незабаром після явного старту виборчої кампанії настало раптове затишшя.

"Заяви керівництва "Слуг народу", агітаційна друкована продукція Юрія "Юзіка" Корявченкова і радіо-ролики із закликом ділитися з ним пропозиціями про розвиток Кривого Рогу вже переконали городян в тому, що він, як і планувалося раніше, буде балотуватися на пост градоначальника Кривого Рогу. Однак, незабаром після явного старту виборчої кампанії настало раптове затишшя. Багато криворіжців пов'язують це з початком можливих торгів по заміні Корявченкова", – пише видання.

Так, як зазначила криворізька блогерка Олена Березенко в місті нібито ходять чутки, що його можуть замінити іншим кандидатом.

"Ходять чутки (за достовірність не ручуся), що Зеленський хоче злити Юзика і замінити його кандидатуру на виборах міського голови. Ще цікавіше питання з учасниками аукціону, охочими стати політичними послідовцями "Юзіка" на батьківщині президента", – сказала Березенко.

За версією інших спільнот Кривого Рогу, причиною можливої підміни може бути втручання великого бізнесу, пов'язаного з металом, пише видання.