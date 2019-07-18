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Кандидата у нардепи на 216 окрузі Києва Юсова підтримали відомі журналісти та громадські діячі

1.1т Читати матеріал російською

Лідери думки, жителі київського виборчого округу № 216, де було порушено справу стосовно підкупу виборців з боку кандидата Віталія Павлика, у соцмережах згуртувалися навколо єдиного кандидата від демократичних сил Андрія Юсова.

Зокрема, підтримку Юсову висловив історик та журналіст Вахтанг Кіпіані на своїй сторінці у Facebook.

За кандидата від демократичних сил вирішив проголосувати і журналіст Богдан Буткевич. Про це він повідомив у соцмережі.

Андрій Юсов

Андрій Юсов

Facebook Андрія Юсова

Громадські діячі Тарас Шамайда та Ярослав Юрчишин підтримали Юсова у обговореннях, за кого голосувати на мажоритарних округах. До них приєднався і громадський діяч Дмитро Лубкін, який написав пост на своїй сторінці у Facebook, та інші користувачі соцмережі.

Також Юсова підтримав відомий журналіст Андрій Булгаров. Він написав на своїй сторінці у Facebook, що був знайомий з ним і раніше і думка про кандидата не змінилась від моменту першої зустрічі.

"Я підтверджую його фаховість, порядність, чесність, щирість і патріотизм... Тож, шановні сусіди по 216-ому, ви маєте свого кандидата", – додав Булгаров.

Коментарі Тараса Шамайди та Ярослава Юрчишина

Коментарі Тараса Шамайди та Ярослава Юрчишина

Скріншот

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Особа
Андрій Юсов
Місце
Україна Київ
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