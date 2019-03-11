"Кандидат від Путіна": в Росії попередили, як Кремль тисне на вибори в Україні

Росія налагодила контакт практично з усіма кандидатами в президенти України.

Про це заявив російський опозиційний політик Костянтин Боровий. Він зазначив, що Кремль має своїх агентів впливу в країні, передає "Апостроф".

"Думаю, що контакти з усіма кандидатами встановлені давно. Йде взаємодія через олігархів, комерційні структури. В Україні всі одне одного звинувачують у тому, що вони є кандидатами від Путіна – це така дуже мила форма політичного позиціонування. Загалом, майже всі тією чи іншою мірою пов'язані з Росією, зокрема й із Кремлем", – розповів росіянин.

Боровий додав, що Кремль тисне на Україну через окупований Крим та Донбас.

"Саме тому головна тема на виборах – це переговори з Росією, припинення військових дій. У цьому українські громадяни зацікавлені, але не шляхом шкоди для незалежності України. Тому тема дуже актуальна, і за допомогою такого позиціонування здійснюється вплив Росії на вибори", – підсумував політик.

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська журналістка Яніна Соколова розповіла, як Путін вплине на вибори президента.

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