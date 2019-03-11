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"Кандидат від Путіна": в Росії попередили, як Кремль тисне на вибори в Україні

2.6тЧитати матеріал російською

Росія налагодила контакт практично з усіма кандидатами в президенти України.

Про це заявив російський опозиційний політик Костянтин Боровий. Він зазначив, що Кремль має своїх агентів впливу в країні, передає "Апостроф".

"Думаю, що контакти з усіма кандидатами встановлені давно. Йде взаємодія через олігархів, комерційні структури. В Україні всі одне одного звинувачують у тому, що вони є кандидатами від Путіна – це така дуже мила форма політичного позиціонування. Загалом, майже всі тією чи іншою мірою пов'язані з Росією, зокрема й із Кремлем", – розповів росіянин.

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Боровий додав, що Кремль тисне на Україну через окупований Крим та Донбас.

"Саме тому головна тема на виборах – це переговори з Росією, припинення військових дій. У цьому українські громадяни зацікавлені, але не шляхом шкоди для незалежності України. Тому тема дуже актуальна, і за допомогою такого позиціонування здійснюється вплив Росії на вибори", – підсумував політик.

Володимир Путін

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська журналістка Яніна Соколова розповіла, як Путін вплине на вибори президента.

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Особи
Володимир ПутінКостянтин Боровий
Місце
Україна
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Ну все,хохлы - вешайтесь. Если уж даже Костя Боровой считает, что с Путиным бороться бесполезно.... А мы предупреждали...)))))
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Борового считают все в России швалью....украинцы ...меньше воспринимайте этого россиянина
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минин евген
минин евген
Andreevski Andrey, в Украине никого не интересует мнение кацапья, потому как все считают кацапов швалью и быдлом. агрессорами и захватчиками. с чувством выполненного долга теперь можешь смело идти нахуй.
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Странно, что ОБОЗ напечатал статью против Тимошенко.
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Andreevski Andrey, уже нет. Только в том случае, если в тексте нет прямого её упоминания.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Evlanov Sergey, еще более странным стало то что...Обозреватель разрешил...дал возможность украинцам высказываться при обсуждении статей о Тимошенке))
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