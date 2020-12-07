Кандидат від ОПЗЖ перемагає на виборах мера Кривого Рогу: порахували 100% протоколів

У другому турі виборів мера Кривого Рогу перемагає кандидат від "Опозиційної платформи – За життя" Костянтин Павлов.

Як повідомляється на сайті ОПЗЖ, паралельний підрахунок 100% протоколів показав, що за Павлова проголосували 58,5% (97 774) виборців.

Його опонента, кандидата від "Слуги народу" Дмитра Шевчика підтримали 41,5% (69 355) городян.

Таким чином, Павлов обійшов Шевчика на 17%, що становить близько 28,5 тисяч голосів.

Водночас кандидат від ОПЗЖ переміг у всіх 7-ти районах Кривого Рогу.

Що було після першого туру місцевих виборів в Кривому Розі

Перші дані екзит-полів свідчили, що на виборах лідирував нинішній мер Юрій Вілкул (Блок Вілкула "Українська перспектива"). За ним йшов "слуга" – гендиректор ВАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" (група "Метінвест") Дмитро Шевчик.

За Вілкула 25 жовтня проголосували 80 655 виборців (44,96%), за Шевчика – 45 213 (25,94%), Павлов був на третьому місці – 15 941 голос, або 9,15%.

17 листопада Юрій Вілкул, який на посаді мера перебував протягом 10 років, заявив про відмову в участі у другому турі виборів 6 грудня. Чиновник запевнив, що причина цього – стан здоров'я.

Згідно ч.4 ст.281 Виборчого кодексу України, до виборчого бюлетеня для повторного голосування включаються два кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів виборців, крім тих, хто відмовився балотуватися (після першого туру).

Як писав OBOZREVATEL: