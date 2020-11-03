Кандидат від "ЄС" у мери Рівного вийшов у другий тур – Опора

Кандидат на посаду міського голови Рівного від партї "Європейська Солідарність" Олександр Третяквийшов до другого туру виборів, який відбудеться 22 листопада.

Про це повідомила Громадянська мережа ОПОРА, зазначивши, що 2 листопада Рівненська міська ТВК на своєму засіданні встановила результати виборів міського голови.

За посаду міського голови Рівного змагалися 16 кандидатів. Серед них 3 самовисуванці та 13 представників політичних сил. Найбільше голосів набрали кандидат від політичної сили "Рівне разом" Віктор Шакирзян (19,84%) та висуванець від "Європейської Солідарності" Олександр Третяк (16,93%).

Як раніше повідомляв керівник Секретаріату обласного осередку "Європейської Солідарності" Сергій Кондрачук, кандидати від "Європейської Солідарності" впевнено перемогли на виборах до Рівненської обласної ради та міської ради Рівного.

"Ми дуже впевнено перемогли на цих виборах до Рівненської обласної ради, набравши 19,26% голосів виборців. І сьогодні говоримо про те, що у наступній обласній раді нашу політичну силу будуть представляти 14 депутатів", – зазначив він.

"Наш результат однозначно говорить, що громадяни на Рівненщині скористалися своїм шансом, щоб зупинити проросійський реванш і чітко показати, що ми бачимо рух України саме в Європу", – наголосив Кондрачук.

Він також повідомив, що кандидати від "Європейської Солідарності" мають впевнену перемогу у Дубенській і Рівненській районних радах.

Кондрачук також відзначив, що кандидати від "Європейської Солідарності" перемогли на виборах голів ОТГ. Зокрема, Здолбунівським міським головою став кандидат від "Європейської Солідарності" Владислав Сухляк, який набрав майже 40% голосів виборців. У Демидівській селищній ОТГ переміг кандидат від "Європейської Солідарності" Сергій Радченко, у Рафалівській ОТГ на півночі Рівненщини Василь Совгуть отримав понад 63% виборців", – сказав він.

На виборах у міську раду Рівного партія отримала понад 18,93 відсотків голосів, це 10 депутатських мандатів. "Ці вибори довели, що люди можуть голосувати за ідею, за цінності і за перемогу партії. Ми змогли ці вибори перетворити на змагання ідей, змагання цінностей і змагання програм", – наголосив керівник міського осередку "Європейської Солідарності" Павло Алексєвич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Сумській області підтримка партії "Європейська Солідарність" у порівнянні з минулими парламентськими виборами зросла вдвічі, а іноді – і втричі.