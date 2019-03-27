Кандидат в президенти звернувся в поліцію через "чорнуху" проти Гриценка

Волонтера зафіксували в різних областях України поширення невідомими особами газет з неправдивою інформацією про кандидата в президенти Анатолія Гриценка.

У зв'язку з цим вже було підготовлено заяву в поліцію, повідомив заступник кандидата в президенти Валентина Наливайченка Руслан Колесников.

"Протидіємо брудним виборчим технологіям! Як довірена особа кандидата на пост Президента України В. Наливайченка та розпорядник виборчого фонду заявляю: Валентин Наливайченко не має жодного відношення до цього матеріалу та до зазначеної в матеріалі установи, що здійснила друк. І жодних угод В. Наливайченко з цією фірмою не укладав. З виборчого фонду кандидата в президенти Наливайченка кошти для друку цього матеріалу не використовувались

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Зазначений друкований агітаційний матеріал є незаконним! Сьогодні негайно подаю заяву до Нацполіції з метою зупинити злочин та покарати організаторів і замовників брудної передвиборчої оборудки. Крім того, вимагаємо встановити джерела фінансування таких незаконних дій!"- написав він.

Анатолій Гриценко Прес-служба Громадянської позиції

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