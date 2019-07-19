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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Кандидат у нардепи Манько бив автоматом правоохоронця і вкрав гроші з банку

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Скандальний кандидат у нардепи Валентин Манько, який балотується на позачергових виборах у Верховну Раду України, в 2010 році завдав чоловікові тілесних ушкоджень, в 2014 побив правоохоронця автоматом, а у 2018 – на нього надійшла заява про те, що він не повернув в банк гроші.

Так, у 2010 році у Васильківському райвідділі міліції (Київська область) було написано заяву про те, що Манько завдав тілесних ушкоджень Сергію Овсянкіну в кафе "Галактика" села Чаплине (Дніпропетровська область), написала "Дніпровська Панорама".

Влітку 2014 року він побив співробітника ППС Сергія Васейка. Правоохоронець, перебуваючи у відпустці, зайшов у кафе в селі Григорівка (Херсонська область) за цигарками, де у нього виникла сварка з чоловіком кавказької національності, який подзвонив Маньку і покликав того "на розбірки" з Васейком.

Валентин Манько

Валентин Манько

"Дніпровська Панорама"

Приїхавши на місце, Манько дістав автомат Калашникова, почав ображати співробітників правоохоронних органів і разом з кавказцем і його друзями побив Васейка прикладом.

Потім, в січні 2018 року, на нього надійшла заява в поліцію про те, що він взяв у банку кредит на суму 323 301 гривень ще в 2007 році, так і не повернувши їх.

Документи

Документи

"Дніпровська Панорама"

Документи

Документи

"Дніпровська Панорама"

Документи

Документи

"Дніпровська Панорама"

Документи

Документи

"Дніпровська Панорама"

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Валентин Манько
Місце
Україна
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