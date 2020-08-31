Кандидат в мери Кривого Рогу від "Слуги народу" не відповів на питання про Росію-агресора

Юрій Сергієнко Політика 20:51, 31.08.2020 Оновлено: 20:57, 31.08.2020

Кандидат на посаду мера Кривого Рогу від партії "Слуга народу" Дмитро Шевчик не зміг дати відповідь на запитання про те, чи є Росія країною-агресором.

Замість цього вона заявив, що підтримує нинішню державну політику країни, передає "Новое время".

Кандидат також заявив, що намагається бути абстрагованим від політики.

"Я не хочу говорити про якийсь зовнішній порядок денний в політиці. Все, що відповідає лінії державного позиції, я підтримую. Як сьогодні звучить наша державна політика? Знаєте, я намагаюся бути дуже абстрагованим від політики. Це дуже важливе і комусь цікаве питання, але, мені здається, що найбільш цікаве питання – що змінюватиметься в місті", – сказав Шевчик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія "Слуга народу" висунула кандидатом у мери Тернополя учасника шоу "Розсміши коміка" і "Бійцівський клуб" студії "Квартал 95" Віктора Гевка.

Коментувати
Політика

Дивіться також

Поліція розігнала мітинг біля з'їзду "слуг", де був присутній Зеленський. Відео

Кандидатом в мери Тернополя від "Слуги народу" став переможець "Розсміши коміка". Відео

Комік Філімонов йде в мери Одеси від "Слуги народу": запропонував особисто Зеленський

Війська Росії на Донбасі обстріляли ЗСУ і запустили безпілотник, – штаб ООС

Зеленський: вас називали зеленими кнопочками, принтерами і тамадами – я пишаюся цим!