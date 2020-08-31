Кандидат в мери Кривого Рогу від "Слуги народу" не відповів на питання про Росію-агресора

Кандидат на посаду мера Кривого Рогу від партії "Слуга народу" Дмитро Шевчик не зміг дати відповідь на запитання про те, чи є Росія країною-агресором.

Замість цього вона заявив, що підтримує нинішню державну політику країни, передає "Новое время".

Кандидат також заявив, що намагається бути абстрагованим від політики.

"Я не хочу говорити про якийсь зовнішній порядок денний в політиці. Все, що відповідає лінії державного позиції, я підтримую. Як сьогодні звучить наша державна політика? Знаєте, я намагаюся бути дуже абстрагованим від політики. Це дуже важливе і комусь цікаве питання, але, мені здається, що найбільш цікаве питання – що змінюватиметься в місті", – сказав Шевчик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія "Слуга народу" висунула кандидатом у мери Тернополя учасника шоу "Розсміши коміка" і "Бійцівський клуб" студії "Квартал 95" Віктора Гевка.