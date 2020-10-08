Кандидат у мери Кривого Рогу Шевчик заявив про погрози і звернувся в поліцію

Національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом погроз сім'ї кандидата в мери Кривого Рогу від партії "Слуга народу" Дмитра Шевчика.

Як розповіла прессекретарка Нацполіціі в Дніпропетровській області Анна Старчевська, слідчий відділ Криворізького відділу поліції відкрив кримінальне провадження за ч.1 ст.129 Кримінального Кодексу (погроза вбивством), передає УНІАН.

Вона уточнила, що Антон Шевчик, брат кандидата в мери, в своїй заяві повідомив про два телефонних дзвінки. Разом з тим, за словами Старчевської, особи тих, хто дзвонив, не встановлені.

Відзначимо, що раніше Шевчик повідомив, що загрози його сім'ї надходили з незнайомого номера, а в перший раз це трапилося 23 вересня. Чоловік, який телефонував, за його словами, представився співробітником поліції і сказав, що нібито загинула мати Шевчика і потрібно приїхати на впізнання.

Сам кандидат у мери заявив, що, крім того, проти нього і членів його сім'ї організували інформаційну кампанію: невідомі особи підробляють його плакати і розклеюють їх по місту, а співробітникам підприємств міста на електронну пошту приходять листи із закликами агітувати за Шевчика.

"На даний момент триває досудове розслідування. Поліція повинна вжити всіх відповідних заходів для встановлення особи або осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення", – розповіла Старчевська.