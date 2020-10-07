Кандидат у мери Києва Береза вилікувався від COVID-19 і розповів про наслідки

Ольга Ліпич Політика 11:43, 7.10.2020 Оновлено: 12:08, 7.10.2020

Кандидат у мери Києва від "ЕкоПартіі Берези" Борислав Береза отримав негативний результат тесту на COVID-19.

Про це він повідомив у середу, 7 жовтня, на своїй сторінці у Facebook. Береза також повідомив, що деякі симптоми хвороби у нього залишилися – слабкість, задишка, швидка стомлюваність.

"Ранок почався з хороших новин. Тест показав відсутність коронавірусу. Є ще слабкість, задишка, швидка стомлюваність. Але це наслідки, які зникнуть трохи пізніше", – написав Береза.

Борислав Береза / Facebook

Він також повідомив, що коронавірус перенесла і його дружина, а також подякував ізраїльському лікареві Борису Брилю за консультації.

"А поки я хочу сказати спасибі своєму другові, ізраїльському лікарю Борису Брилю, який лікував нас із дружиною і супроводжував весь час. Дякую тобі, друже. І хочу порекомендувати всім дотримуватися заходів безпеки, не ігнорувати маску, санітейзери, заходи гігієни і соціальної дистанції. Бережіть себе, мінімізуйте шанс захворіти", – написав Береза.

Нагадаємо, 28 вересня Береза поінформував, що заразився коронавірусом і разом із сім'єю пішов на двотижневу самоізоляцію. Водночас він підкреслив, що особиста передвиборча активність та ефіри скасовуються, а залишаються ефіри скайпом і робота в дистанційному режимі.

Борислав Береза / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, від ускладнень COVID-19 померла дружина першого заступника Ірпінського міського голови Олександра Маркушина.

Коментувати
Політика

Дивіться також

На Донбасі терористи розмістили міномети біля лінії розмежування

На Харківщині після скандальних концертів майже 700 осіб за добу захворіли на COVID-19

Переведення годинника 2020: коли Україна перейде на зимовий час

Дружина Порошенка розповіла про його стан через COVID-19

В Україні пройшли перші похорони членів екіпажу Ан-26