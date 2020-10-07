Кандидат у мери Києва Береза вилікувався від COVID-19 і розповів про наслідки

Кандидат у мери Києва від "ЕкоПартіі Берези" Борислав Береза отримав негативний результат тесту на COVID-19.

Про це він повідомив у середу, 7 жовтня, на своїй сторінці у Facebook. Береза також повідомив, що деякі симптоми хвороби у нього залишилися – слабкість, задишка, швидка стомлюваність.

"Ранок почався з хороших новин. Тест показав відсутність коронавірусу. Є ще слабкість, задишка, швидка стомлюваність. Але це наслідки, які зникнуть трохи пізніше", – написав Береза.

Він також повідомив, що коронавірус перенесла і його дружина, а також подякував ізраїльському лікареві Борису Брилю за консультації.

"А поки я хочу сказати спасибі своєму другові, ізраїльському лікарю Борису Брилю, який лікував нас із дружиною і супроводжував весь час. Дякую тобі, друже. І хочу порекомендувати всім дотримуватися заходів безпеки, не ігнорувати маску, санітейзери, заходи гігієни і соціальної дистанції. Бережіть себе, мінімізуйте шанс захворіти", – написав Береза.

Нагадаємо, 28 вересня Береза поінформував, що заразився коронавірусом і разом із сім'єю пішов на двотижневу самоізоляцію. Водночас він підкреслив, що особиста передвиборча активність та ефіри скасовуються, а залишаються ефіри скайпом і робота в дистанційному режимі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, від ускладнень COVID-19 померла дружина першого заступника Ірпінського міського голови Олександра Маркушина.