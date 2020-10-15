Кандидат у мери Херсона агітував за себе запальним танцем. Відео

Кандидат у мери Херсона від "Нашого краю" Артем Кияновський під час передвиборчої агітації станцював перед виборцями.

Танець політика було опубліковано в мережі. На записі показано, що Кияновський пустився в танок під акомпанемент співачки, яка виконувала запальну пісню (щоб подивитися відео, доскольте до кінця новини).

Додамо, що Артем Кияновський став депутатом Херсонської міської ради від партії "Опозиційний блок", раніше був у "Партії регіонів".

За освітою – вчитель інформатики та фізики. У 2002 році здобув другу вищу освіту – економічну, за фахом "Облік і аудит". Політик є автором понад 50 наукових публікацій. Він заслужений працівник освіти України. У 2005 році обраний членом-кореспондентом Академії педагогічних і соціальних наук Російської Федерації. Неодружений, дітей немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, урядуща партія "Слуга народу" майже визначилася з кандидатами в мери українських міст: серед них є колишні КВНщики, лікарі, губернатори областей і народні депутати.