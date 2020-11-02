Канал Медведчука перервав обговорення рішення КСУ в Раді заради Тимошенко: показове відео

Телеканал "112 Україна", який належить народному депутату від ОПЗЖ Віктору Медведчуку, перервав трансляцію обговорення рішення Конституційного суду на погоджувальній раді у Верховній Раді.

На це звернув увагу в Facebook колишній нардеп Сергій Лещенко. Ефір спішно переключили на брифінг лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Як працює машина пропаганди Медведчука. Транслюється на каналі 112 погоджувальна рада Верховної Ради. Слово бере глава антикорупційного комітету Анастасія Радіна. Вона виступає про те, як Конституційний суд знищує антикорупційну структуру", – зазначив Лещенко.

Він нагадав, що КСУ ухвалив рішення про скасування відповідальності за незаконне збагачення за зверненням партії Медведчука.

"Тому канал 112 оперативно відключає Радіну і перемикає ефір на... правильно, Юлію Тимошенко. Тим самим підтверджує наші численні публікації про змову Тимошенко і Медведчука. Тому, коли ми рятуємо країну від банди в мантіях КС, ми одночасно рятуємо її від реваншу Тимошенко-Медведчука", – підкреслив екснардеп.

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