Канада поскаржилася до СОТ щодо нових мит США

Слідом за ЄС уряд Канади також прагне обговорити обмежувальні заходи США у рамках СОТ. Трамп тим часом пропонує переглянути торговельну угоду NAFTA з Канадою та Мексикою.Канада подала формальну скаргу до Світової організації торгівлі щодо нових мит, запроваджених 1 червня Сполученими Штатами Америки. Про це канадські ЗМІ повідомляють в ніч на суботу, 2 червня. Міністерка закордонних справ Канада Христя Фріланд також назвала мита США на сталь та алюміній "незаконними", передає dpa.

Канада, США та Мексика є, серед іншого, членами Північноамериканської угоди про вільну торгівлю NAFTA, яку президент Дональд Трамп неодноразово критикував. Напередодні він запропонував замінити 24-річний договір двома окремими угодами. "Я не проти NAFTA з іншою назвою, якщо матимемо окрему угоду з Канадою, окрему - з Мексикою… Це дві дуже різні країни", - цитує республіканця агенція AFP.

8 березня Трамп анонсував 25-відсоткове мито на імпорт сталі та 10-відсоткові ввізні мита для імпортного алюмінію, які зрештою набрали чинності 1 травня. Рішення США про мита на сталь та алюміній жорстко розкритикували в ЄС та Китаї та пообіцяли вдатися до контрзаходів. Зрештою Вашингтон відклав запровадження мит, зокрема, для країн ЄС, Канади та Мексики і пішов на додаткові переговори з Європою. Утім, вони не дали результату, і США включили розширили дію мит на імпорт із цих країн. Євросоюз уже також звернувся до Світової організації торгівлі зі скаргою проти Вашингтона.

Тим часом міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) сподівається на винятки з митних правил США для німецької сталі. Вироблену у ФРН спеціальну сталь, каже він в інтерв'ю Rheinische Post, не так просто замінити місцевою американською продукцією.