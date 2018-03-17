Канада дає ЗСУ 4,65 мільйона доларів

Кошти підуть на тренування та медичне обладнання Збройних сил України. Канада також наголосила, що не визнаватиме виборів президента РФ у Криму.Канадський уряд з нагоди четвертої річниці анексії Криму Росією, нагадує про незаконність цього кроку, а також укотре висловлює підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Про це йдеться у заяві міністерки закордонних справ Канади Христі Фріланд, оприлюдненій на сайті відомства 16 березня.

"Від російської окупації Криму ми бачили серйозні порушення прав людини, скоєні державними органами РФ, зокрема, придушення свободи слова та зібрань, вибіркові арешти, катування, затримування та викрадення", - зазначається у заяві. Оттава також закликала звільнити політичних в'язнів, як-от режисера Олега Сенцова, та пообіцяла продовжити допомагати серед іншого кримськотатарським організаціям.

Для підтримки української оборони Канада виділяє 4,65 мільйона доларів на тренування Збройних сил України (ЗСУ). Гроші мають також піти на обладнання для першої допомоги. Оттава також обіцяє зберігати санкції проти Росії і "не визнавати незаконне розширення виборів президента РФ на анексовану українську землю".