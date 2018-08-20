Не міг промовчати. Бо так не можна - не можна виходити за межі моралі. Кампанія цькування Євгена Комаровського не стихає, вона підтримується, системно і напевно проплачено.

Євгене Олеговичу, у мене чи у Вас, немає значення де, давайте дійсно порибалимо удвох? Ви професіонал і я професіонал, кожен у своїй сфері. Впевнений, що як і я, миру Ви хочете щиро, не капітуляції, а миру - довготривалого і на гідних для України умовах. Так само впевнений, що я Вас переконаю: сеансом "рибалки з Путіним" цього не досягти, ні Вам, ні комусь іншому; потрібні наполегливі системні й добре скоординовані з нашими партнерами дії. Як швидше досягти миру і як так само системно зробити нашу країну іншою, кращою - про все це за вудкою й поговоримо, запрошую!