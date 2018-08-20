МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
БлогиСвіт
Анатолій Гриценко
Анатолій Гриценко
Голова партії "Громадянська позиція"Всі статті автора

Євгене Комаровський, рибалка з Путіним – не вихід. Є інша пропозиція

1.5т

Не міг промовчати. Бо так не можна - не можна виходити за межі моралі. Кампанія цькування Євгена Комаровського не стихає, вона підтримується, системно і напевно проплачено.

Євгене Олеговичу, у мене чи у Вас, немає значення де, давайте дійсно порибалимо удвох? Ви професіонал і я професіонал, кожен у своїй сфері. Впевнений, що як і я, миру Ви хочете щиро, не капітуляції, а миру - довготривалого і на гідних для України умовах. Так само впевнений, що я Вас переконаю: сеансом "рибалки з Путіним" цього не досягти, ні Вам, ні комусь іншому; потрібні наполегливі системні й добре скоординовані з нашими партнерами дії. Як швидше досягти миру і як так само системно зробити нашу країну іншою, кращою - про все це за вудкою й поговоримо, запрошую!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Анатолій ГриценкоАнатолій Гриценко
Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Анатолія Гриценка
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
3
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги