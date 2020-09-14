Помните лозунг коллаборационистов во время оккупации Крыма Россией в 2014 году? Хоть камни с неба, главное, мы дома. Камни с неба, естественно не посыпались. Так что с такими заявлениями радостные предатели ничем не рисковали. Другое дело, что манна с небес тоже не посыпалась. Да и вода сама по себе на полуострове не возникает. Украина канал перекрыла.

Во-первых юридически мы не имеем возможности подписывать соглашение о закачке воды с непризнанными органами власти в оккупированном Крыму. Во-вторых, почему мы должны помогать оккупанту решать текущие проблемы? Наоборот, чем выше цена оккупации для Кремля и чем сложнее, тем быстрее они оттуда уберутся.

Без воды в Крыму России действительно трудно. Сельское хозяйство и промышленность накрываются медным тазиком. Для расширяющихся военных без тоже воды не хватает. Даже населению на бытовые нужды приходится урезать. Доходит до бреда. Оккупационные власти заявляют, что вопрос с водой будет решен, а руководителям на местах нужно следить за… бесперебойной работой лифтов. Потому что людям тяжело носить воду ведрами по лестнице. Умному достаточно. Конечно, чтобы таскать воду ведрами ее все равно нужно где-то взять. Водохранилища без украинского донорства быстро обмелели. Активное бурение скважин истощило водную подземную "линзу", которую вода с материка наполняла десятилетиями. Военные перекрывают речку ниже Белогорского водохранилища, чтобы по трубам хоть как-то обеспечить Симферополь. Правда, пришлось забрать эту воду у Феодосии, Керчи и Судака.

Самый простой и логичный выход – заставить Украину "проявить гуманность" и "пойти навстречу". Да, мы незаконно захватили вашу квартиру, но вы за коммуналку платите своевременно. А то нам обрежут свет с водой, а это негуманно – такая кривая кремлевская логика. И вот уже назначенный Москвой глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксёнов требует возбудить уголовные дела в отношении людей, которые распорядились перекрыть Северо-Крымский канал. Мол, это жестокое преступление и чуть ли не экоцид. Про саму оккупацию он скромно умалчивает. И официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вдруг вспоминает, что в мире есть какие-то гуманитарные правила игры и их нужно соблюдать.

Она заявляет, что водная блокада Крыма может расцениваться как нарушение Украиной своих правозащитных обязательств, закрепленных в международных документах. Как расценивать оккупацию Крыма и что по этому поводу говорят международные документы, она молчит, как рыба об лед. Ну, истерики Няш-Мяш в ООН все видели, напоминать даже не стоит.

Самое странное, что и в Украине находятся "светлые, но явно не слишком здоровые" головы, которые всерьез обсуждают эту возможность. Ау, ребята, вы в чьей команде? Как по мне, после таких высказываний эти головы должны встречаться не с журналистами, а с дружелюбно настроенным психиатром или усталым, но мудрым следователем СБУ. Но общая политика Украины в этом вопросе однозначная. Вопрос обеспечения водой жителей Крыма возлагается на Российскую Федерацию как на государство-оккупанта. Россия должна обеспечить гражданское население оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами. Об этом заявили в представительстве президента Украины в Крыму. Естественно, что они озвучивают официальную позицию Банковой. В самом деле, не лично же Зеленскому отвечать на заявление низкосортных пособников оккупантов или Захаровой.

Впрочем, представитель президента выступил достаточно корректно. Сослался на часть первую статьи 55 четвертой Женевской конвенции, которая предусматривает, что государство-оккупант обязано с помощью всех имеющихся средств обеспечивать население продуктами питания, медицинскими материалами и другими припасами. Кроме того, статья 60 этой же конвенции предусматривает, что предоставление гуманитарной помощи третьими сторонами не освобождает государство-оккупанта от этих обязательств. Я, как лицо неофициальное, ответил бы еще проще. Как Шарик из Простоквашино. Нарисовал бы на плакате индейское национальное жилье, которое называется "Фиг Вам" и показал всем заинтересованным сторонам. Камни с неба заказывали? Распишитесь в получении.